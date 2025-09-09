Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TW

Tập thể Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Tập thể Bộ Chính trị dự cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, phát biểu tại cuộc làm việc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Ngày 8/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.