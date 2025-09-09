Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TW

  • Thứ ba, 9/9/2025 13:07 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Sáng 9/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Tập thể Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, trình bày báo cáo tại cuộc làm việc.
Tập thể Bộ Chính trị dự cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.
Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tham dự cuộc làm việc.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, phát biểu tại cuộc làm việc.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-to-lam-chu-tri-cuoc-lam-viec-cua-bo-chinh-tri-voi-ban-thuong-vu-dang-uy-cac-co-quan-dang-trung-uong-post906856.html

Hạnh Nguyên - Đăng Khoa/Nhân Dân

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Đảng ủy Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm Bộ Chính trị Trần Cẩm Tú Đảng ủy Trung ương

  • Tô Lâm

    Tô Lâm

    Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm thiếu tướng (2007), trung tướng (2010), thượng tướng Công an nhân dân (2014).

    • Chức vụ: Bộ trưởng Công an
    • Năm sinh: 1957
    • Quê quán: Hưng Yên
    • Học vị, học hàm: Giáo sư ngành khoa học an ninh, Tiến sĩ luật

Đọc tiếp

