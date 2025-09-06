Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chân dung tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết

  • Thứ bảy, 6/9/2025 16:21 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bộ Chính trị chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Luong Nguyen Minh Triet anh 1

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

2 giờ trước

Cuộc gọi của lãnh đạo Đà Nẵng ngay giữa công trường xây cầu trọng điểm

Nghe báo cáo về vướng mắc tại công trình cầu Quảng Đà, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, đã gọi điện với lãnh đạo thị xã Điện Bàn để "gỡ vướng".

20:05 7/2/2025

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhận thêm nhiệm vụ mới

Thành ủy Đà Nẵng vừa có quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính TP Đà Nẵng.

15:11 5/1/2025

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

  • Tô Lâm

    Tô Lâm

    Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm thiếu tướng (2007), trung tướng (2010), thượng tướng Công an nhân dân (2014).

    • Chức vụ: Bộ trưởng Công an
    • Năm sinh: 1957
    • Quê quán: Hưng Yên
    • Học vị, học hàm: Giáo sư ngành khoa học an ninh, Tiến sĩ luật

  • Đà Nẵng

    Đà Nẵng
    • Diện tích: 1.285km2
    • Dân số: 1,347 triệu (2016)
    • Phân chia hành chính: 6 quận, 2 huyện
    • Vùng: Nam Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 236
    • Biển số xe: 43

