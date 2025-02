Cuộc gọi của lãnh đạo Đà Nẵng ngay giữa công trường xây cầu trọng điểm

Chiều 7/2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đã đến kiểm tra tiến độ dự án cầu Quảng Đà, nối TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho biết, dự án đã hoàn thành 64% giá trị hợp đồng, trong đó phần cầu hoàn thành 75%; phần đường, thoát nước, mương thủy lợi, trên đường dẫn hoàn thành khoảng 35%.

Dự án có 156 hồ sơ thuộc diện giải tỏa ở phía Đà Nẵng. Đến nay còn 5/156 sơ chưa ký biên bản bàn giao mặt bằng, trong đó phạm vi tuyến đường chính còn vướng 2 hồ sơ.

Phía Quảng Nam (do UBND thị xã Điện Bàn thực hiện giải tỏa) đã bàn giao mặt bằng thuộc 11 hồ sơ. Ngoài ra phát sinh 5 hồ sơ (đất nông nghiệp) giải tỏa để xây dựng vuốt nối hoàn trả đường dân sinh dưới gầm cầu, đến nay chưa bàn giao mặt bằng.

Đơn vị này cho biết, cầu sẽ “hợp long” trước ngày 8/3, thảm nhựa mặt đường và mặt cầu đảm bảo thông xe kỹ thuật trước ngày 29/3, nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng TP Đà Nẵng.

Tuy nhiên, dự án còn các vướng mắc, do chênh giữa cao độ mặt đường dẫn với cao độ nền tự nhiên khoảng 5m, để thi công hoàn thành đường dẫn 50m phía Quảng Nam thì dự án đường vành đai phía bắc tỉnh Quảng Nam phải sớm triển khai thi công nền móng đoạn giáp ranh hai dự án.

Đồng thời để phục vụ thông tuyến cầu Quảng Đà kết nối 2 địa phương, tuyến đường vành đai phía bắc tỉnh Quảng Nam cần đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, ưu tiên triển khai đoạn từ điểm cuối dự án cầu Quảng Đà đến giao với đường ĐH12 thị xã Điện Bàn (dài khoảng 1,2 km) trước ngày 29/3.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ, cầu Quảng Đà là biểu tượng của sự gắn bó, tình đoàn kết giữa hai địa phương nên sớm được xác định là công trình dự án trọng điểm.

Biết được những vướng mắc sau khi nghe báo cáo, đứng tại công trường, ông Nguyễn Đình Vĩnh đã lập tức gọi điện thoại cho ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) để trao đổi.

Theo ông Vĩnh, phía ông Hà cho biết thị xã Điện Bàn thường xuyên họp để nhanh chóng giải quyết các vướng mắt liên quan đến tiến độ của cầu Quảng Đà. Hai vị lãnh đạo cũng thống nhất sẽ hoàn thành đúng tiến độ dự án, thông xe kỹ thuật trước ngày 29/3 vì đây là công trình rất có ý nghĩa đối với hai địa phương.

Dự án cầu Quảng Đà bắc qua sông Yên, nối liền Đà Nẵng và Quảng Nam, được khởi công vào tháng 12/2023, thời gian thi công 510 ngày. Tổng vốn đầu tư của dự án gần 275 tỷ đồng , do TP Đà Nẵng đầu tư, liên danh nhà thầu Công ty CP xây dựng Xuân Quang và Công ty CP tư vấn thiết kế giao thông Bình Định thi công.

Cầu Quảng Đà có chiều dài toàn tuyến 1,4 km, quy mô 4 làn xe. Điểm đầu giao với quốc lộ 14B thuộc xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) và điểm cuối khớp nối với dự án đường vành đai phía bắc tỉnh Quảng Nam (thuộc xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn).

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.