Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

  • Thứ bảy, 6/9/2025 15:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 6/9, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ của TP Đà Nẵng.

Luong Nguyen Minh Triet anh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Lương Nguyễn Minh Triết và ông Phạm Đức Ấn.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng sau khi ông Nguyễn Văn Quảng được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm làm Phó tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết sinh năm 1976. Quê quán huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là xã Nam Phước, TP Đà Nẵng.

Ông Triết có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư công nghệ silicat.

Ông Triết từng kinh qua nhiều vị trí công tác tại Thành Đoàn Đà Nẵng và sau đó giữ chức Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng.

Năm 2013, ông Triết là Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào tháng 10/2020, ông Triết được bầu làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Tháng 12/2020, ông Triết được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Sau đó ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Đà Nẵng, Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Hải Châu (TP Đà Nẵng).

Tháng 1/2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lương Nguyễn Minh Triết được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Tháng 1/2024, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Từ ngày 1/7, khi TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam sáp nhập thành lập TP Đà Nẵng mới, ông Lương Nguyễn Minh Triết được Trung ương chỉ định làm Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Quảng làm Phó tổng Thường trực Thanh tra Chính phủ

Thủ tướng có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Phó tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

16:43 3/9/2025

Cuộc gọi của lãnh đạo Đà Nẵng ngay giữa công trường xây cầu trọng điểm

Nghe báo cáo về vướng mắc tại công trình cầu Quảng Đà, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, đã gọi điện với lãnh đạo thị xã Điện Bàn để "gỡ vướng".

20:05 7/2/2025

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhận thêm nhiệm vụ mới

Thành ủy Đà Nẵng vừa có quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính TP Đà Nẵng.

15:11 5/1/2025

Nguyễn Thành/Tiền Phong

Lương Nguyễn Minh Triết Đà Nẵng Quảng Nam Tô Lâm Lương Nguyễn Minh Triết Bí thư Đà Nẵng Bộ Chính trị Thành ủy Đà Nẵng Phạm Đức Ấn

  • Tô Lâm

    Tô Lâm

    Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm thiếu tướng (2007), trung tướng (2010), thượng tướng Công an nhân dân (2014).

    • Chức vụ: Bộ trưởng Công an
    • Năm sinh: 1957
    • Quê quán: Hưng Yên
    • Học vị, học hàm: Giáo sư ngành khoa học an ninh, Tiến sĩ luật

  • Đà Nẵng

    Đà Nẵng
    • Diện tích: 1.285km2
    • Dân số: 1,347 triệu (2016)
    • Phân chia hành chính: 6 quận, 2 huyện
    • Vùng: Nam Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 236
    • Biển số xe: 43

  • Quảng Nam

    Quảng Nam
    • Diện tích: 10.438,4 km²
    • Dân số: 1.5 triệu (2015)
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 1 thị xã, 15 huyện
    • Vùng: Nam Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 235
    • Biển số xe: 92

