Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng TƯ lần I diễn ra ngày 23-24/9

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, được tổ chức tại Hà Nội trong thời gian 23-24/9.

Thông tin được nêu trong họp báo về Đại hội diễn ra sáng 17/9.

Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức đảng các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, cơ quan Trung ương về nghiên cứu lý luận, đào tạo cán bộ, tuyên truyền báo chí, xuất bản, cơ quan tư pháp tối cao và Văn phòng Chủ tịch nước.

Với sự tham gia của 299 đại biểu và khoảng 100 khách mời, Đại hội sẽ thực hiện hai nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; Thảo luận, đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Buổi họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I. Ảnh: Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội.

Đại hội xác định chủ đề là "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng tầm công tác tham mưu chiến lược; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra". Phương châm là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Đột phá - Phát triển".

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội phản ánh toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 trên các mặt công tác xây dựng đảng và lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; rút ra bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng các chỉ tiêu, xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 được xây dựng trên cơ sở dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và dự thảo Chương trình hành động trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiều hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi đã được tổ chức trong toàn Đảng bộ. Tiêu biểu là các hoạt động của Đoàn thành niên các cơ quan Đảng Trung ương với dấu ấn 45 công trình an sinh xã hội và 24 công trình ứng dụng công nghệ số vào chuyên môn, nghiệp vụ, 69 đề tài nghiên cứu khoa học và nhiều hội nghị, diễn đàn gắn với nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, có 365 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đang được tiến hành khẩn trương. Với tinh thần đổi mới, Đại hội sẽ ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ thông tin trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn và tra cứu, sử dụng tài liệu của các đại biểu dự Đại hội.