Dự kiến không chất vấn thành viên Chính phủ tại kỳ họp cuối QH khóa XV

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, các đại biểu thống nhất không tiến hành chất vấn tại Kỳ họp thứ 10.

Nội dung trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề cập khi phát biểu kết luận hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, diễn ra chiều 15/9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Lưu ý thời gian chuẩn bị cho kỳ họp chỉ còn hơn một tháng trong bối cảnh cuối năm các cơ quan đều phải tập trung cho nhiều nhiệm vụ, trong đó có chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các cơ quan phải nỗ lực cao nhất, bảo đảm chất lượng kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XV với khối lượng công việc rất lớn, trong đó chỉ riêng công tác lập pháp dự kiến đã là 45 dự án luật, nghị quyết.

Chia sẻ với áp lực của các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tính thật kỹ, sắp xếp lại chương trình phù hợp với thời gian diễn ra các hội nghị của Đảng và sẽ báo cáo xin ý kiến Quốc hội để tiến hành kỳ họp liên tục, không chia thành 2 đợt như một số kỳ họp gần đây.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý các cơ quan tiếp tục phối hợp nhanh chóng, khoa học, kịp thời hơn nữa trong gửi tài liệu ngay trong giai đoạn dự thảo cho đại biểu Quốc hội; đưa vào ứng dụng (App) để giảm thời gian họp và đại biểu có thời gian nghiên cứu.

Chủ tịch Quốc hội nhất trí với các ý kiến tại hội nghị về việc không tiến hành chất vấn trực tiếp mà có thể thay đổi bằng hình thức Chính phủ gửi báo cáo đầy đủ việc thực hiện các nghị quyết về giám sát, chất vấn trong nhiệm kỳ để Quốc hội thảo luận trong một buổi.

Theo yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội, cơ quan trình dự án phải chủ động chuẩn bị nội dung để có thể báo cáo gộp các tờ trình; giảm thời gian đọc mỗi tờ trình khoảng 5 phút, sắp xếp thời gian phù hợp các luật, nghị quyết thảo luận và thời gian Quốc hội xem xét bấm nút thông qua; có thể chia nhóm thảo luận: nhóm kinh tế, nhóm xã hội, nhóm tư pháp - pháp luật, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh...

"Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, các ủy ban là phải đeo bám luật đến cùng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), bảo đảm 'thấu tình đạt lý' để Quốc hội bấm nút thông qua với tỷ lệ tán thành cao. Các bộ trưởng, trưởng ngành phải ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng pháp luật", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khối lượng công việc của Kỳ họp thứ 10 là rất lớn, trong bối cảnh đất nước vừa "sắp xếp lại giang sơn", các kết luận, nghị quyết của Trung ương cần phải triển khai rất nhiều, Thủ tướng cho rằng cần phải cố gắng nhiều hơn, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan soạn thảo, các bộ, ngành cần chủ động hơn nữa, triển khai công việc trọng tâm, trọng điểm để đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Với tinh thần cầu thị, "đúng vai thuộc bài" đặt việc chung lên trên hết, trước hết vì lợi ích quốc gia, dân tộc, Thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội, cùng với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội để lắng nghe tiếp thu ý kiến của nhân dân, các nhà khoa học, doanh nghiệp một cách cầu thị.

Về công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, Thủ tướng cho rằng, không được cầu toàn, nóng vội, phải vừa đảm bảo các yêu cầu về quy trình, thủ tục nhưng đồng thời cũng vừa đảm bảo nâng cao chất lượng, kịp thời tiến độ.

"Một khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, nghiêm túc sẽ giảm bớt được thời gian tranh luận", Thủ tướng nói.

Bên cạnh phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt, hiệu quả giữa các cơ quan, Thủ tướng cũng đề nghị cần ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giảm sức người, nâng cao hiệu quả lao động.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới tư duy, đẩy mạnh thiết kế lập pháp, chuyển từ tư duy đặt nặng quản lý sang kiến tạo, phục vụ. Theo đó cần bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn và lấy thực tiễn làm thước đo.

"Đổi mới tư duy rất quan trọng trong quá trình làm luật, làm sao diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ giám sát, dễ kiểm tra. Nguồn lực bắt đầu từ tư duy, động lực bắt đầu từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho rằng cần mạnh dạn hơn nữa trong tư duy tiếp cận để thay đổi cách xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Sau khi ban hành, các luật phải đi vào cuộc sống, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, làm sao chi phí tuân thủ, chi phí đầu vào thấp nhất. Tiếp tục có những bước đột phá trong xây dựng và thực thi pháp luật; biến "điểm nghẽn của điểm nghẽn" thành năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua thực thi luật pháp.