Chị đẹp 2023 lành mạnh hay độc hại cho hình ảnh các sao nữ?

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã đi quá nửa hành trình. Câu hỏi: 'Nghệ sĩ lợi hay hại khi góp mặt tại chương trình?" dần được giải đáp.

“Bỏ qua những thông điệp khác, Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng khiến chúng ta nhận ra rằng một phụ nữ bước qua tuổi 30 không có nghĩa là cuộc đời cô ấy dừng lại hoặc bản thân không thể làm những điều vĩ đại. Chương trình cũng là cơ hội hiếm hoi để nhiều nữ nghệ sĩ vực dậy sự nghiệp của họ”, phó giáo sư Wu Changchang của Đại học Sư phạm Hoa Đông bày tỏ trong bài viết trên Sixth Tone.

Sau 4 mùa, Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng được xem là "phao cứu sinh" cho nhiều nữ nghệ sĩ Trung Quốc đã bước qua thời hoàng kim, lấy lại danh tiếng. Có những chị đẹp bỗng nhiên vụt sáng ngay cả khi chương trình đang diễn ra. Dù trước đó, họ khá mờ nhạt, ít người biết đến, thậm chí không có show.

Mặt trái, không ít sao Hoa ngữ bị công chúng chỉ trích vì nhiều yêu sách, xem thường đồng nghiệp khi tham gia show thực tế.

Khi đến Việt Nam, show thực tế với tên gọi Chị đẹp đạp gió rẽ sóng ít nhiều tạo nên cơn sốt nhỏ. Song chương trình vấp phải các tranh cãi, một số chị đẹp bị phản ứng, trong đó có Lệ Quyên. Ở khía cạnh khác, Chị đẹp cũng là bệ phóng để nhiều nữ nghệ sĩ tỏa sáng như Trang Pháp.

'Show thực tế - con dao hai lưỡi với sao Hoa ngữ'

Trở lại với bài viết 'Sisters' Act: The Hollow Feminism of China’s Hottest New Show (Tạm dịch: Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng: Chủ nghĩa nữ quyền mờ nhạt trong show hot nhất của Trung Quốc), phó giáo sư Wu Changchang cho rằng 30 chị đẹp trong chương trình có độ tuổi, xuất thân và vai trò khác nhau trong xã hội. Vì thế, ông tạm chia thành hai nhóm riêng.

Nhóm đầu tiên là những ngôi sao đã thành công trong nghề nghiệp và đến chương trình để khám phá sự mới lạ khi làm việc chung cùng ban nhạc nữ. Họ sẵn sàng phá luật, thách thức ban giám khảo, thậm chí khiêu khích nhà sản xuất.

Ngược lại, nhóm thứ hai đông đảo hơn, gồm các nghệ sĩ nữ đã hết thời/qua thời. Họ hiền lành hơn nhưng không cam chịu. Nhóm này sẵn sàng làm mọi thứ để được chú ý và trở thành người chiến thắng.

Hình ảnh của Trương Vũ Kỳ phủ sóng rộng hơn, thu hút nhiều người hâm mộ sau khi tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, dù đến Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng với mục đích nào, các chị đẹp cũng được hưởng lợi lớn từ show truyền hình thực tế. Trương Vũ Kỳ là một trong số đó.

Trước khi ghi danh ở Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2020, diễn viên nhiều năm bị bủa vây bởi ồn ào đời tư và không có dự án phim mới. Thế nhưng, kể từ khi chương trình lên sóng, hình ảnh của Trương Vũ Kỳ thay đổi theo chiều hướng tích cực trong mắt khán giả.

Cô được khen chăm chỉ, tính cách vui vẻ, phóng khoáng, phong cách thời trang ấn tượng. Nhờ nỗ lực thể hiện trong cuộc thi, Trương Vũ Kỳ trở thành một trong 7 người giành chiến thắng. Tên tuổi của diễn viên được hâm nóng trở lại, theo QQ.

Với Vương Tâm Lăng, chương trình cũng là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Sau nhiều năm mờ nhạt, tên của cô chiếm sóng mạng xã hội khi tiết mục Love You lên sóng và bùng nổ. Hàng loạt nhãn hàng, chương trình, quảng cáo, show âm nhạc tìm đến Vương Tâm Lăng ngay cả khi chương trình đang diễn ra.

Trường hợp gần nhất là Chi Pu ở Đạp gió 2023. Tương lai của ca sĩ trở nên rộng mở ở thị trường xứ tỷ dân. Cô góp mặt trong nhiều show truyền hình cùng sao Hoa ngữ, là nghệ sĩ Việt duy nhất song ca với Huỳnh Hiểu Minh trong đêm nhạc đón giao thừa và xuất hiện tại buổi phỏng vấn với Tân Hoa Xã. Trang cá nhân của ca sĩ tăng vọt lượng người theo dõi, trong đó có rất đông người hâm mộ Trung Quốc.

Song ở khía cạnh ngược lại, không ít nữ nghệ sĩ cũng hứng chịu búa rìu dư luận vì những ồn ào, drama xuất hiện trong show thực tế. Năm 2020, khi góp mặt tại Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, Huỳnh Thánh Y bị cộng đồng mạng lên án dữ dội vì thái độ tự mãn và mắc bệnh ngôi sao chỉ sau vài tập phát sóng.

Hình ảnh của mỹ nhân trở nên méo mó trong lòng công chúng vì loạt phát ngôn gây tranh cãi, thiếu suy nghĩ và không tôn trọng đồng nghiệp.

Ở mùa hai của show thực tế, Trương Bá Chi cũng chiếm spotlight của chương trình, nhưng theo hướng tiêu cực. Trên sân khấu, diễn viên phô bày sự yếu kém, nhảy sai nhịp, thiếu sức sống. Việc cô hát tệ, nhảy kém nhưng liên tục được chọn cũng khiến dân tình phẫn nộ.

Các nghệ sĩ của Chị đẹp hưởng lợi gì?

Khi Đạp gió đến Việt Nam, format của chương trình có nhiều thay đổi. Ở những tập đầu, Chị đạp đạp gió rẽ sóng bị chê ở khâu dàn dựng, kịch bản có phần lê thê, dài dòng và thiếu hấp dẫn. Khâu chấm điểm, cách dẫn của hai MC cũng là đề tài gây tranh luận trong nhiều ngày.

Chỉ đến khi vòng công diễn mở ra, chương trình mới bắt đầu lấy lại thiện cảm bởi nhiều tiết mục của các đội được đầu tư về âm nhạc, bản phối mới mẻ và tạo dấu ấn riêng. Một số phần trình diễn nhanh chóng lọt top thịnh hành, được khán giả yêu thích.

Thế nhưng, sau vòng công diễn 2, những ồn ào liên quan đến phát ngôn của Lệ Quyên liên tiếp nổ ra. Từ việc cô đáp trả cộng đồng trước tin đồn được ưu ái, mua giải; tố đồng nghiệp chơi xấu, bản thân bị lợi dụng đến những lời lẽ thiếu tích cực cho chương trình.

Việc Lệ Quyên thể hiện cái tôi, cá tính của bản thân là chuyện cá nhân. Song trong vai trò của một thí sinh đang tham gia chương trình, ca sĩ đang thể hiện sự vô trách nhiệm. Phát ngôn của cô không chỉ ảnh hưởng đến nhà sản xuất mà còn vô tình đạp đổ sự nỗ lực của các chị đẹp khác.

Lệ Quyên bị phản ứng sau những phát ngôn về Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Ảnh: NSX.

Là một chương trình chú trọng âm nhạc, trình diễn, song độ bàn luận của khán giả trên các nền tảng mạng xã hội những ngày qua lại chủ yếu xoay quay các phát ngôn từ Lệ Quyên.

Nếu được hỏi Lệ Quyên hưởng lợi gì từ Chị đẹp hay không. Câu trả lời có lẽ là không. Bởi hình ảnh của cô ngày càng trở nên xấu xí trong mắt khán giả. Một bộ phận người xem gọi Lệ Quyên là “nữ hoàng drama”, “chị đẹp tạo sóng tạo gió” và đề nghị đổi chương trình thành “Lệ Quyên đạp gió rẽ sóng”.

Tương tự, MLee cũng là nhân tố "bị ghét" nhất của chương trình, đặc biệt là sau vòng công diễn 4. Việc cô tự bỏ hai phiếu cho bản thân để trở thành trưởng nhóm và thái độ sau đó của ca sĩ càng khiến công chúng phẫn nộ. Một bộ phận khán giả tràn vào fanpage chương trình lẫn trang cá nhân của MLee và để lại bình luận tiêu cực, chỉ trích.

Một chị đẹp khác H'Hen Niê cũng liên tục vướng tranh cãi vì khả năng nhảy - hát - vũ đạo đều yếu kém song ở lại chương trình tới chặng cuối. Khán giả bất bình và cho rằng hoa hậu được nhà sản xuất ưu ái.

Ngoài ra, tiêu chí chấm giải khó hiểu của chương trình khiến nhiều chị đẹp có thực lực, được đánh giá cao phải ra về hoặc “đội sổ”. Điều đó gây ảnh hưởng tâm lý, niềm tin của nhiều chị đẹp trong lần hiếm hoi góp mặt với vai trò thí sinh của một show thực tế.

Nhiều Chị đẹp kết nạp được lượng fan đông sau chương trình, trong đó phải kể đến Trang Pháp, MLee. Ảnh: NSX.

Nhìn nhận một cách công tâm, Chị đẹp cũng tạo cơ hội cho nhiều nghệ sĩ tỏa sáng. Điển hình là Trang Pháp. Với nhiều thế mạnh về vũ đạo, trình diễn, ngoại hình, chị đẹp đã chớp được thời cơ để nổi bật trong chương trình. Sau các vòng công diễn, Trang Pháp kết nạp thêm một lượng fan đông.

Ngoài ra, thông qua những phân cảnh ghi lại quá trình tập luyện vất vả, giao lưu ở hậu trường, nhiều chị đẹp cũng cơ hội trải lòng về đời sống cá nhân. Mỹ Linh lần đầu kể chuyện giận chồng và “chiến tranh lạnh” trong 6 tháng; Diệp Lâm Anh đối mặt với căn bệnh trầm cảm hay hình ảnh Lưu Hương Giang cô đơn ở trường quay cũng như cách cô đối diện nỗi lo lắng trong việc tìm kiếm mối quan hệ mới khiến khán giả đồng cảm.

Những góc khuất trong tâm hồn, cuộc sống của các nữ nghệ sĩ lần đầu được giãi bày trên show thực tế. Một số chị đẹp như Hồng Nhung, diva Mỹ Linh cũng nhận nhiều thiện cảm từ công chúng nhờ sự hài hước, thông minh và nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân.

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng vì thế mang lại một làn gió mới cho khán giả xem truyền hình thực tế. Rằng phụ nữ không nhất thiết phải drama, tranh cãi, hạ bệ nhau như các show truyền hình thực tế trước đó.