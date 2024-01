B Ray giải trình tại Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM

Ngày 4/1, tại cuộc họp báo, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phản hồi về vụ việc ca khúc Để ai cần của B Ray có nội dung phản cảm, trù ẻo phụ nữ. Ngoài ra, theo Sở Văn hóa, trong đêm nhạc diễn ra vào tối 19/12/2023, rapper cũng trình diễn ca khúc Để ai cần khi chưa được cấp phép biểu diễn.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết ngày 3/1, Sở đã có buổi làm việc với rapper B Ray, công ty cổ phần giải trí Tuyệt vời (đơn vị tổ chức đêm nhạc) và các bên liên quan.

"Rapper đã nhìn nhận được sai phạm của mình. Chính vì vậy, đơn vị quản lý cũng như cá nhân B Ray đã chủ động gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm Để ai cần trên các nền tảng số. Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã yêu cầu đơn vị tổ chức, quản lý cũng như cá nhân rapper có tường trình cụ thể diễn tiến chương trình biểu diễn đêm 19/12/2023 cũng như quá trình sản xuất sản phẩm gây tranh cãi như thông tin phản ánh", lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói sau khi nhận được tường trình từ các đơn vị cá nhân có liên quan, Sở sẽ căn cứ thẩm quyền, chức năng và phối hợp với các cơ quan để có hình thức xử lý phù hợp, tùy vào mức độ sai phạm.

Để ai cần là ca khúc của YoungH, B Ray. Sau khi phát hành, bài hát gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Lý do là phần câu từ của bài hát bị chỉ trích quá phản cảm, tiêu cực. Đoạn rap của B Ray được cho là mang tính trù ẻo nặng nề và thậm tệ.

“Chúc em khi bệnh không người thăm/ Về nhà mùng một với 15” hay “Chúc em qua đời thanh thản ở trên giường ngủ/ Và thức giấc là ở dưới địa ngục”, “Anh mong những ngày tệ nhất sẽ đến với em mỗi khi bầu trời trong xanh/ Tính chuyện gì cũng không thành”, “Leo núi cũng bị sóng đánh/ Không khí không được trong lành”, “Anh mong em đánh bại được ung thư/ Chỉ để bị ung thư thêm lần nữa”... là phần lời gây tranh cãi trong bài rap.

Chiều 28/12/2023, B Ray thông báo gỡ bỏ ca khúc Để ai cần trên mọi nền tảng. Nam rapper cho biết: "Để ai cần chỉ là phút ngẫu hứng của B Ray và anh Young H, không phải sản phẩm âm nhạc chính thức. Những lời lẽ châm biếm người yêu cũ trong bài hát chỉ là trêu đùa và không nhắm vào đối tượng có thật cụ thể nào".

Rapper gửi lời xin lỗi tới công chúng. Anh cho biết đón nhận các ý kiến và rút kinh nghiệm sau sự việc lần này.

Sách tham khảo: Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào? do nhóm tác giả Douglas Stone, Bruce Pation và Sheila Heen viết, lọt danh sách best-seller theo bình chọn của The New York Times. Cuốn sách như một cẩm nang nhỏ chứa đựng kỹ năng ứng xử cần thiết cho mỗi người.