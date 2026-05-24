Chi cả trăm triệu đồng cho một năm học đại học ở TP.HCM

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) hiện triển khai nhiều chương trình quốc tế với mức học phí từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Trong đó, chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế ngành Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ thông tin hợp tác với Đại học Công nghệ Sydney có học phí khoảng 134 triệu đồng/kỳ, đào tạo trong 3 năm tại Việt Nam. Với chương trình chuyển tiếp quốc tế sang Australia, Mỹ, New Zealand và châu Âu, sinh viên đóng khoảng 44 triệu đồng/kỳ trong 2-2,5 năm đầu tại TP.HCM trước khi chuyển tiếp ra nước ngoài với học phí khoảng 560-900 triệu đồng/năm. Trong khi đó, chương trình chuyển tiếp Nhật Bản ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử có học phí khoảng 31,5 triệu đồng/kỳ tại Việt Nam và khoảng 91 triệu đồng/năm trong giai đoạn học tại Nhật Bản. Ảnh: Phương Lâm.