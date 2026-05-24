Chi cả trăm triệu đồng cho một năm học đại học ở TP.HCM

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) hiện triển khai nhiều chương trình quốc tế với mức học phí từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Trong đó, chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế ngành Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ thông tin hợp tác với Đại học Công nghệ Sydney có học phí khoảng 134 triệu đồng/kỳ, đào tạo trong 3 năm tại Việt Nam. Với chương trình chuyển tiếp quốc tế sang Australia, Mỹ, New Zealand và châu Âu, sinh viên đóng khoảng 44 triệu đồng/kỳ trong 2-2,5 năm đầu tại TP.HCM trước khi chuyển tiếp ra nước ngoài với học phí khoảng 560-900 triệu đồng/năm. Trong khi đó, chương trình chuyển tiếp Nhật Bản ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử có học phí khoảng 31,5 triệu đồng/kỳ tại Việt Nam và khoảng 91 triệu đồng/năm trong giai đoạn học tại Nhật Bản. Ảnh: Phương Lâm.
Đại học Kinh tế TP.HCM triển khai nhiều chương trình song bằng và hợp tác quốc tế với học phí từ khoảng 70 triệu đồng/năm, tùy chương trình và trường đối tác. Sinh viên được học hoàn toàn bằng tiếng Anh tại Việt Nam, sau đó có thể chuyển tiếp sang trường đối tác để nhận hai bằng cử nhân nếu đáp ứng điều kiện của chương trình. UEH hiện hợp tác với nhiều đại học quốc tế như Đại học Western Sydney, Đại học Macquarie, Đại học Auckland hay Đại học Kwangwoon. Các chương trình đào tạo trải rộng ở nhiều lĩnh vực như kinh doanh, tài chính, truyền thông, khoa học dữ liệu, robot và trí tuệ nhân tạo. Ảnh: UEH.
Tại trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM), nhà trường dự kiến tuyển sinh 14 chương trình liên kết quốc tế trong năm 2026, hợp tác với nhiều trường đại học tại Anh, Australia và Mỹ. Học phí các chương trình dao động từ khoảng 50-100 triệu đồng/năm, tùy ngành học và mô hình đào tạo. Một số chương trình có mức học phí cao là Quản trị kinh doanh và Công nghệ thông tin liên kết với Đại học West of England theo mô hình 4+0, khoảng 100 triệu đồng/năm. Nhà trường cũng triển khai nhiều chương trình liên kết với Đại học Macquarie, Đại học Sydney và Đại học Deakin ở các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính, Kế toán, Công nghệ thông tin và Công nghệ sinh học. Ảnh: IU.
Trong khi đó, Đại học Hoa Sen hiện triển khai chương trình liên kết quốc tế Hoa Sen - De Montfort với 3 ngành đào tạo gồm Kinh doanh quốc tế, Marketing và Thiết kế đồ họa. Chương trình có học phí năm nền tảng khoảng 95 triệu đồng/năm. Ở giai đoạn chuyên ngành do Đại học De Montfort phụ trách, sinh viên đóng khoảng 33 triệu đồng/môn, tương đương 4 môn mỗi năm học. Nhà trường cho biết học phí có thể điều chỉnh trong quá trình đào tạo nhưng mức tăng không vượt quá 10% mỗi năm.
Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) hiện tuyển sinh 2 chương trình liên kết quốc tế với Đại học Birmingham City và Đại học Newcastle của Anh. Trong năm học 2026-2027, học phí chương trình liên kết với Đại học Birmingham City dự kiến khoảng 84 triệu đồng/năm cho giai đoạn học 3,5 năm và khoảng 140 triệu đồng cho năm học chuyển tiếp tại nước ngoài. Với chương trình liên kết cùng Đại học Newcastle, mức thu năm học trước là khoảng 90 triệu đồng/năm. Ảnh: UIT.
Tương tự, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cũng triển khai nhiều chương trình liên kết quốc tế với các trường đại học tại Anh và Mỹ như Đại học Gloucestershire, Đại học Leeds Trinity và Keuka College. Các chương trình đào tạo tập trung ở nhiều lĩnh vực như quản trị kinh doanh, marketing, kinh doanh quốc tế, truyền thông đa phương tiện và quản trị khách sạn. Theo thông tin từ nhà trường, học phí bình quân khoảng 55 triệu đồng/học kỳ, bao gồm giai đoạn tăng cường tiếng Anh trước khi vào chuyên ngành. Ảnh: UEF.
