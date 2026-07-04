Chỉ bán tiền xu qua livestream, người đàn ông kiếm hàng triệu USD

Bjorn Bergstrom đã livestream liên tục suốt một tuần trên Whatnot - ứng dụng mua sắm phát trực tiếp đang tăng trưởng nhanh - với mục tiêu bán được 2 triệu USD.

Bjorn Bergstrom tổ chức buổi livestream từ tầng hầm cửa hàng tiền xu ở Kearney, Nebraska. Ảnh: Wall Street Journal.

Vào một tối Chủ nhật giữa tháng 5, Bjorn Bergstrom xuống tầng hầm cửa hàng tiền xu của mình tại thành phố Kearney, bang Nebraska (Mỹ), bật livestream và đặt một đồng xu lên màn hình để hàng nghìn người lạ cùng tham gia đấu giá.

Ở tuổi 41, Bergstrom dành phần lớn thời gian buổi tối trên Whatnot - ứng dụng mua sắm qua livestream. Tại đây, những người bán như anh đấu giá các món đồ sưu tầm theo thời gian thực, trong khi khán giả vừa trò chuyện vừa trả giá.

Cửa hàng tại Kearney được cho chuyên kinh doanh các loại đồng xu mẫu, phát hành trong giai đoạn 1936-1972 và đồng Franklin Half Dollar (loại tiền xu cổ mệnh giá 50 cent của Mỹ) ở trạng thái mới nguyên bản chưa qua lưu thông.

Lần này, anh quyết định để máy quay hoạt động liên tục suốt một tuần, gấp 3 lần kỷ lục trước đó của mình.

Anh tin rằng càng phát sóng lâu thì càng có nhiều người mới tình cờ ghé xem. Thực tế, lượng người xem cao nhất của anh thường rơi vào đêm khuya, khi mọi người gần như không còn nhiều lựa chọn giải trí khác trên điện thoại.

Bergstrom cho rằng bằng cách này, những khách hàng quen có thể mua nhiều hơn, giúp anh hiện thực hóa mục tiêu bán được 2 triệu USD tiền xu chỉ trong một tuần.

Nỗ lực của Bergstrom diễn ra trong bối cảnh các nền tảng mua sắm qua livestream như Whatnot đang bùng nổ, theo MSN.

Tính đến tháng 4, Whatnot là ứng dụng mua sắm được tải xuống nhiều thứ hai trên App Store của Apple tại Mỹ, vượt qua cả Amazon và eBay, Bloomberg Businessweek đưa tin.

Theo Whatnot, tổng giao dịch bán hàng trực tuyến trên nền tảng này đạt 8 tỷ USD trong năm 2025, cao hơn gấp đôi năm trước.

Người bán trên Whatnot bán đủ loại mặt hàng, từ quần áo đến thẻ sưu tầm bóng đá. Theo công ty phân tích thương mại điện tử Resellbot, danh mục bán tiền xu đứng thứ 3 về doanh số trong 6 tháng gần đây.

Kiếm hàng triệu USD

Bergstrom là một phần trong làn sóng người Mỹ muốn thoát khỏi những giới hạn của công việc truyền thống, theo đuổi giấc mơ - dù còn xa vời - về sự giàu có thông qua một thị trường số hoạt động 24/7.

Trong bối cảnh "nền kinh tế kiếm thêm thu nhập" (hustle economy) ngày càng phát triển, nhiều người đang tìm đủ mọi cách, đôi khi rất khác thường, để kiếm tiền, từ xây dựng nguồn thu nhập thụ động đến làm việc theo mô hình tự do/thời vụ.

Tại nền tảng Whatnot, những buổi livestream không chỉ là nơi mua bán mà còn dần trở thành buổi tụ họp cộng đồng - khi con người ngày càng dành nhiều thời gian trên môi trường trực tuyến. Đó chính là cơ hội đối với nhiều cá nhân.

"Mọi người không muốn nghe quảng cáo", Bergstrom nói. "Họ muốn nghe những câu chuyện đời thường mà họ có thể đồng cảm".

Hiện anh là một trong những người bán tiền xu lớn nhất của Whatnot tại Mỹ. Trong tháng bán hàng cao điểm, anh đã bán được khoảng 8,4 triệu USD tiền xu, theo Wall Street Journal.

Đối với nhiều khách quen, sức hấp dẫn nằm ở chính cảm giác cạnh tranh khi tham gia đấu giá các đồng xu. Ảnh: Wall Street Journal.

Trước khi bắt đầu thử thách livestream kéo dài một tuần, Bergstrom cùng đội ngũ lên lịch chi tiết để buổi phát sóng không bị gián đoạn, ngay cả khi nhân viên đang đóng gói, dán nhãn và gửi hàng.

Anh cùng 4 người đồng dẫn chương trình thay phiên nhau xuất hiện. Bergstrom đảm nhiệm các khung giờ vàng và có thể kéo sang cả ca của những người khác.

Vợ anh, Jeanene Bergstrom, cho biết anh thậm chí còn không hỏi ý kiến cô trước khi quyết định thực hiện màn “chạy marathon” này.

"Tức là trong một tuần anh coi như không tồn tại với mẹ con em? Em sẽ làm mẹ đơn thân luôn à", cô nhớ lại đã nói với chồng.

Ngay khi bắt đầu livestream, Bergstrom nhắc người xem giữ nghiêm túc trong phần trò chuyện.

"Chúng tôi không muốn ai bị đuổi khỏi phòng rồi buồn suốt cả tuần", anh nói.

Sau đó, anh bật nhạc sôi động như trong câu lạc bộ đêm và bắt đầu tặng miễn phí hàng nghìn USD tiền xu cho người xem.

Trong suốt tuần lễ đó, Bergstrom chỉ ngủ khoảng 4 giờ/ngày ngay trên sàn văn phòng.

Yếu tố thu hút

Bergstrom tình cờ đến với livestream sau hơn 10 năm điều hành cửa hàng kinh doanh tiền xu tại Kearney - thành phố khoảng 34.000 dân.

Năm 2023, khi hoạt động kinh doanh chững lại, anh thử nghiệm bán hàng trên Whatnot. Đến nay, công việc này đã phát triển đến mức anh tuyển dụng khoảng 30 nhân viên.

Bergstrom là một trong những người bán tiền xu lớn nhất trên Whatnot tại Mỹ. Ảnh: Wall Street Journal.

Trên nền tảng Whatnot, "sudden-death auction" (đấu giá "sinh tử") là hình thức giao dịch phổ biến nhất. Bergstrom đưa các đồng xu lên màn hình kèm đồng hồ đếm ngược, đôi khi chỉ còn 2 giây. Khi đồng hồ về 0, người trả giá cao nhất sẽ thắng cuộc. Cách thức bán hàng khó đoán này buộc người xem phải liên tục theo dõi màn hình.

Sức hấp dẫn của mô hình này nằm ở tính cạnh tranh. Dom Davis (29 tuổi) từng thắng 7 đồng xu chỉ trong 6 phút. Bergstrom liên tục đan xen những đồng xu trị giá 10- 20 USD với các món hàng giá trị 80 USD . Theo Davis, hình thức này đòi hỏi sự tập trung và phản xạ nhanh như khi chơi trò chơi điện tử.

Mike Goble (58 tuổi), một nhân viên quản lý tòa nhà, thường xuyên theo dõi các buổi livestream như xem một trận thể thao. Dù mua bạc với mục đích phòng ngừa lạm phát, Goble cho biết ông hứng thú nhất với việc chứng kiến diễn biến đấu giá và những tình huống tranh giành gay cấn.

Khán giả của Bergstrom rất đa dạng, từ người sưu tầm cá nhân đến cộng đồng tại các viện dưỡng lão. Bản thân Bergstrom không phải nhà sưu tầm tiền xu thực thụ. Anh cho rằng chính thái độ không lưu luyến hàng hóa, không có tâm lý giữ lại kho hàng đã giúp anh kinh doanh hiệu quả.

Trong năm qua, cửa hàng của anh đạt doanh số 64 triệu USD , lợi nhuận trước chi phí là 7,7 triệu USD . Đối với Bergstrom, tiền bạc không còn là động lực chính, anh duy trì công việc vì hoạt động livestream đã trở thành một thói quen hàng ngày.