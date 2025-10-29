Chèo thúng thả lưới, người phụ nữ ở Quảng Ngãi tử vong

Phát hiện chiếc thúng, nón lá của bà N. trôi trên sông, lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm và tìm thấy thi thể nạn nhân.

Theo đó, khoảng 7h30 ngày 29/10, một số người dân đi đánh cá tại sông Cà Ninh (xóm 4, thôn Phú Long 3, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện nón lá, dầm thúng và thúng của bà Đ.T.N. (SN 1961) trôi trên sông.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm bà N.

Nghi ngờ bà N. bị đuối nước, người dân trình báo cho chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, lãnh đạo xã Vạn Tường đã triển khai lực lượng Quân sự, Công an phối hợp tổ chức tìm kiếm.

Đến 10h20 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể bà N. chìm ở khu vực gần đó.

Thi thể nạn nhân đã được đưa vào bờ để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Sáng 29/10, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi lên nhanh, nhiều nơi nước lũ vượt báo động 3, xấp xỉ đỉnh lũ lịch sử năm 1999, 2013.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi (Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi), toàn tỉnh tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được dao động từ 310 mm tới 930 mm. Tại trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại các tuyến đường ở phường Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, Trương Quang Trọng. Mức ngập từ 0,4 đến 0,8 m.

Các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản trước nguy cơ lũ tiếp tục dâng cao.