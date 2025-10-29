Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Chèo thúng thả lưới, người phụ nữ ở Quảng Ngãi tử vong

  • Thứ tư, 29/10/2025 16:11 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Phát hiện chiếc thúng, nón lá của bà N. trôi trên sông, lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm và tìm thấy thi thể nạn nhân.

Theo đó, khoảng 7h30 ngày 29/10, một số người dân đi đánh cá tại sông Cà Ninh (xóm 4, thôn Phú Long 3, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện nón lá, dầm thúng và thúng của bà Đ.T.N. (SN 1961) trôi trên sông.

Phu nu cheo thung anh 1

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm bà N.

Nghi ngờ bà N. bị đuối nước, người dân trình báo cho chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, lãnh đạo xã Vạn Tường đã triển khai lực lượng Quân sự, Công an phối hợp tổ chức tìm kiếm.

Đến 10h20 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể bà N. chìm ở khu vực gần đó.

Thi thể nạn nhân đã được đưa vào bờ để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Sáng 29/10, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi lên nhanh, nhiều nơi nước lũ vượt báo động 3, xấp xỉ đỉnh lũ lịch sử năm 1999, 2013.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi (Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi), toàn tỉnh tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được dao động từ 310 mm tới 930 mm. Tại trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại các tuyến đường ở phường Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, Trương Quang Trọng. Mức ngập từ 0,4 đến 0,8 m.

Các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản trước nguy cơ lũ tiếp tục dâng cao.

Thông tin chính thức về người phụ nữ tử vong tại hồ Gươm

Cơ quan chức năng vừa có thông tin cụ thể về vụ việc 1 phụ nữ có biểu hiện không bình thường bơi dưới hồ Hoàn Kiếm, sau đó tử vong vào sáng 25/10.

16:44 27/10/2025

Gió giật mạnh, người phụ nữ chở cá đi bán rơi xuống vực tử vong

Trên đường chở cá đi bán, khi di chuyển lên cầu Kỳ Phú gặp gió lớn, người phụ nữ mất tay lái lao thẳng xuống vực tử vong.

17:06 26/10/2025

Người phụ nữ tử vong sau va chạm trụ điện ở TP.HCM

Chiều 2/10, Công an xã Củ Chi phối hợp Công an TP.HCM đã xử lý xong hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong trên tỉnh lộ 2.

06:08 3/10/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vtcnews.vn/cheo-thung-di-tha-luoi-nguoi-phu-nu-o-quang-ngai-tu-vong-ar983923.html

Thống Nhất/VTC News

Phụ nữ chèo thúng Phụ nữ tử vong Chèo thúng tử vong Lũ lịch sử Lũ Quảng Ngãi

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý