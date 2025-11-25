Chém 'tình địch' rồi chở bạn gái bỏ trốn

Công an phường Trung An (tỉnh Đồng Tháp) bàn giao đối tượng Huỳnh Văn Tạo (SN 1990, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, tạm trú tại phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) cho Công an xã Thủ Thừa (tỉnh Tây Ninh) làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Tối 24/11, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo từ Công an tỉnh Tây Ninh về việc phối hợp bắt giữ đối tượng cố ý gây thương tích đang trên đường chạy trốn từ Tây Ninh về Đồng Tháp.

Trung tâm thông tin chỉ huy thông báo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các xã, phường triển khai phương án chốt chặn, truy tìm đối tượng.

Đối tượng Huỳnh Văn Tạo tại cơ quan Công an.

Đến gần 22h cùng ngày, Tổ công tác của Công an phường Trung An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện đối tượng Tạo điều khiển xe máy lưu thông trên đoạn đường thuộc phường Trung An nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Huỳnh Văn Tạo thừa nhận tối cùng ngày đã dùng dao gây thương tích cho một nam thanh niên tại xã Thủ Thừa, vì nghi ngờ người này có tình cảm với bạn gái của mình. Gây án xong, Tạo lái xe máy chở bạn gái bỏ trốn từ tỉnh Tây Ninh về đến phường Trung An thì bị bắt giữ.