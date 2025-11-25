Nhóm người lập kế hoạch bắt cóc chủ nợ, cướp xe máy

Chiều 25/11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Tháp) vừa phối hợp Công an xã Tháp Mười truy bắt nhanh 6 đối tượng cướp tài sản sau 24 giờ gây án tại ấp Mỹ An 1, xã Tháp Mười.

Các đối tượng gồm: Đổ Văn Trên, sinh năm 1982; Võ Tấn Lộc, sinh năm 2002; Nguyễn Minh Tiền, Lê Văn Thiện và Nguyễn Đức Thịnh, cùng sinh năm 2007; Nguyễn Huỳnh Thanh Tuấn, sinh năm 2009, cùng thường trú tại xã Tháp Mười.

Bước đầu, các đối tượng khai vào ngày 15/10/2025, đối tượng Đổ Văn Trên có mượn ông Trần Văn Thanh, thường trú tại xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp 1,4 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng.

Công cụ, phương tiện các đối tượng thực hiện vụ cướp.

Đến thời hạn nhưng không có tiền để trả, đối tượng Trên gọi điện cho Lộc, Thịnh, Thiện, Tiền, Tuấn bàn kế hoạch bắt cóc và giữ ông Thanh ở căn nhà đã thuê tại xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 22/11, đối tượng Trên hẹn ông Thanh ra quán nhậu để trả nợ, nhưng thực ra là dàn cảnh để các đối tượng trong nhóm tấn công nhằm bắt giữ ông Thanh.

Tuy nhiên, cả nhóm không bắt giữ được ông Thanh. Sau đó, các đối tượng đã cướp xe máy của bị hại và trốn chạy về hướng tỉnh Tây Ninh.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Khi bắt giữ các đối tượng, lực lượng Công an đã điều tra, thu giữ nhiều tang vật, công cụ, phương tiện gây án như: Súng điện, 1 bơm kim tiêm, thuốc gây mê, bình xịt hơi cay, 2 xe mô-tô và xe ô-tô; đồng thời, thu hồi kịp thời chiếc xe máy của bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng, tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý.