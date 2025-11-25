Bị truy bắt, 7 đối tượng mua bán ma túy nổ súng tấn công cảnh sát

Ngày 25/11, Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan đến vụ án tàng trữ khoảng 48.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều loại ma túy khác.

Vào đêm 23, rạng sáng 24/11, Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá ổ nhóm mua bán ma túy lớn tại căn nhà 3 tầng một tum, trong ngõ nhỏ đường Bạch Đằng, phường Hồng Hà, TP Hà Nội.

Đáng chú ý, các đối tượng đã cố thủ, dùng súng bắn trả lực lượng chức năng nhằm uy hiếp, kéo dài thời gian để tiêu hủy tang vật.

Cục CSĐT tội phạm về ma túy thu giữ số ma túy của nhóm đối tượng.

Trước tình huống này, các tổ công tác nhanh chóng phá 3 lớp cửa, sử dụng lựu đạn khói để đột kích vào bên trong, sau đó khống chế, bắt giữ các đối tượng, thu giữ tại chỗ 3 súng quân dụng, 1 quả lựu đạn, nhiều gói ma túy nước vui, bình khí bóng cười và ma túy khác (trong đó có loại ma túy rất mạnh, đang được Cục CSĐT tội phạm về ma túy đưa đi giám định).

Lực lượng chức năng thu giữ có nhiều loại ma túy khác nhau.

Theo Đại tá Thân Mạnh Hùng, Trưởng phòng 3, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, nhóm đối tượng rất manh động, khi bị bao vây, chúng đã đốt một lượng lớn ma túy ngay tại cầu thang để phi tang, đồng thời dùng súng bắn trả nhằm uy hiếp lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong quá trình vây bắt nhóm đối tượng nêu trên, có 2 đối tượng đã trèo lên mái các nhà lân cận hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, tổ công tác đã sử dụng flycam phát hiện vị trí và tóm gọn các đối tượng.

Súng, đạn được cơ quan Công an thu giữ của nhóm đối tượng trong vụ án.

Khám xét nhà một đối tượng liên quan, cơ quan Công an tiếp tục thu giữ khoảng 48.000 viên ma túy tổng hợp và 1 kg ma túy đá. Hiện vụ án ma túy này được Cục CSĐT tội phạm về ma túy đấu tranh, điều tra, xử lý nghiêm minh.