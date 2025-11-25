2 đối tượng cất giấu hơn 2.000 viên ma túy tại nghĩa địa để 'dùng dần'

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 22/11, tại nghĩa địa Hải Thái (xã Cồn Tiên), lực lượng Công an phát hiện T.V.T (SN 1999, ngụ thôn Thiện Thành, xã Cồn Tiên) cất giấu hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp.
Hai đối tượng bị bắt quả tang cùng với tang vật hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: Công an xã Cồn Tiên cung cấp.
Tại cơ quan điều tra, T. khai nhận số ma túy này cùng P.N.S (SN 2003, ngụ thôn Hải An, xã Cồn Tiên) mua về và cất giấu tại nghĩa địa để sử dụng dần.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.