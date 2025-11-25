2 đối tượng cất giấu hơn 2.000 viên ma túy tại nghĩa địa để 'dùng dần'

Công an xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị) cho biết lực lượng của đơn vị phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 22/11, tại nghĩa địa Hải Thái (xã Cồn Tiên), lực lượng Công an phát hiện T.V.T (SN 1999, ngụ thôn Thiện Thành, xã Cồn Tiên) cất giấu hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Hai đối tượng bị bắt quả tang cùng với tang vật hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: Công an xã Cồn Tiên cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, T. khai nhận số ma túy này cùng P.N.S (SN 2003, ngụ thôn Hải An, xã Cồn Tiên) mua về và cất giấu tại nghĩa địa để sử dụng dần.