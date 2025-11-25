Trục xuất 9 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng đã tiến hành trục xuất, trao trả 9 công dân Trung Quốc do có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hải Phòng và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái thực hiện việc trao trả các đối tượng trên cho phía cơ quan chức năng Trung Quốc.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, toàn bộ số công dân Trung Quốc này đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích đi đến nước thứ ba hoặc một số mục đích khác. Trong quá trình di chuyển sâu vào nội địa, khi đến địa bàn thành phố Hải Phòng, họ đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Lực lượng chức năng Việt Nam trao trả 9 công dân Trung Quốc.

Theo pháp luật Việt Nam, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, các hành vi nhập cảnh, xuất cảnh trái phép sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Các hình thức xử lý có thể bao gồm: khởi tố hình sự, xử phạt hành chính, trục xuất và cấm nhập cảnh vào Việt Nam.

Để phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, tuyệt đối không tham gia tổ chức, môi giới, hỗ trợ cho các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; tích cực phối hợp với cơ quan chức năng, tố giác các hành vi vi phạm hoặc nghi vấn về xuất nhập cảnh trái phép đến cơ quan chức năng gần nhất, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.