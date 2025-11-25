Truy bắt nhanh đối tượng cướp giật tài sản tại tiệm vàng ở Đồng Tháp

Ngày 25/11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản ở tiệm vàng trên địa bàn xã Châu Thành vào ngày 23/11.

Theo đó, vào khoảng 18h30 ngày 23/11, tại một cơ sở kinh doanh vàng, tọa lạc ấp Tân Phong, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ cướp giật tài sản. Đối tượng giả vờ hỏi mua sợi dây chuyền bằng vàng, lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng trong lúc giao dịch, đã giật lấy sợi dây chuyền rồi chạy ra ngoài lên xe tẩu thoát. Sợi dây chuyền trị giá khoảng 128 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định Nguyễn Trung Tín (SN 2000, cư trú xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang) là đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản.

Cán bộ Công an làm việc với đối tượng Tín.

Tiến hành xác minh truy tìm, đến chiều 24/11, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Nguyễn Trung Tín tại một nhà trọ trên địa bàn ấp 5, xã Tân Phước 3. Khám xét nơi tạm trú của Tín, cơ quan Công an thu giữ nhiều trang sức bằng vàng và các vật dụng, chứng cứ có liên quan đến vụ việc.

Nguyễn Trung Tín khai đang làm công nhân tại một công ty thuộc Khu công nghiệp Long Giang và đang thuê trọ sống cùng với vợ. Ngày 23/11, sau khi thực hiện vụ cướp giật tài sản tại cửa hàng kinh doanh nữ trang, Tín điều khiển môtô chạy về phòng trọ lẩn trốn.

Đến sáng 24/11, Tín thuê ôtô đem số nữ trang cướp giật được đến 1 cửa hàng kinh doanh trang sức trên địa bàn xã Mỹ Lợi bán được 114 triệu đồng. Tín mua lại một số nữ trang tại cửa hàng này, số tiền còn lại đem về "chuộc" môtô cho vợ, mua một số mặt hàng điện tử như tivi, tủ lạnh và nạp tiền để đầu tư tiền ảo và chơi game cờ bạc online.

Tín khai, do trước đây đầu tư tiền ảo thua lỗ và thua game cờ bạc online, nên đã đem xe của vợ đi cầm, rồi thực hiện hành vi cướp giật tài sản để có tiền "chuộc" xe cho vợ và tiếp tục đầu tư tiền ảo.