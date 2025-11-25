Bị cảnh sát bao vây, nhóm tội phạm ma túy dùng súng chống trả

Đêm 23, sáng 24/11, rất đông cảnh sát trang bị súng bao vây ngôi nhà nằm sâu trong ngõ trên đường Bạch Đằng (Hà Nội) bắt giữ ổ nhóm tội phạm ma túy. Đáng chú ý, các đối tượng tội phạm cố thủ trong nhà, nổ súng chống trả lực lượng chức năng.

Theo VTV, đêm 23/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá ổ nhóm tàng trữ, buôn bán số lượng lớn ma túy tại Hà Nội.

Một lượng lớn ma túy bị các đối tượng đốt ngay trong khu vực cầu thang. Ngoài ra, các đối tượng này dùng súng bắn trả về phía lực lượng chức năng nhằm uy hiếp, cố thủ và có thời gian để tiêu hủy tang vật.

Ảnh cắt từ clip. Nguồn VTV.

Lực lượng công an phá 3 lớp cửa, sử dụng lựu đạn khói để đột kích, khống chế, bắt giữ 5 đối tượng, thu 3 súng quân dụng, 1 quả lựu đạn tại hiện trường, cùng nhiều loại ma túy. Quá trình mở rộng khám xét nhà 1 đối tượng khác thu giữ khoảng 48.000 viên ma túy tổng hợp, 1 kg ma túy đá...

Đại tá Thân Mạnh Hùng, Trưởng phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cho biết nhóm đối tượng rất manh động, liều lĩnh sẵn sàng chống trả. 2 đối tượng bỏ trốn ở khu vực lân cận và bị phát hiện bằng flycam khi đang trốn ở các ngôi nhà cao tầng. Các đối tượng này cũng bị bắt giữ.

Ngày 24/11, ghi nhận của phóng viên tại nơi xảy ra vụ việc, người dân sống gần đó kể lại khoảng 22h ngày 23/11, rất đông cảnh sát có trang bị súng xuất hiện. Ngay lập tức toàn bộ khu vực trước ngôi nhà 3 tầng 1 tum nằm sâu trong ngõ đường Bạch Đằng (Hà Nội) bị phong tỏa, không ai được đến gần.

Con ngõ nơi xảy ra sự việc.

"Khi cảnh sát đến, ngôi nhà trên khóa kín 2 lớp cửa sắt, cửa gỗ ra vào. Bên trong có một số người cố thủ. Cảnh sát nổ súng bắn chỉ thiên trấn áp nhóm người bên trong", người phụ nữ kể lại.

Ngôi nhà trên có cặp vợ chồng sinh sống cùng vài người. "Họ thường có khách đến vào buổi đêm và không ai biết làm nghề gì và ít qua lại với hàng xóm", người dân thông tin.

Cửa sắt ra vào bị cắt.

Người này cho biết đến khoảng 6h ngày 24/11, cảnh sát lần lượt đưa nhiều người trong ngôi nhà đi.

Suốt đêm đó, khu vực trên bị phong tỏa, một số người đi về muộn không thể vào nhà, cho đến khi cảnh sát rời đi.

Tại hiện trường, sáng 24/11, đồ đạc trong ngôi nhà bị xáo trộn. Phía bên ngoài cửa có dấu vết cắt phá. Một vài người lớn tuổi là người quen có mặt dọn dẹp đồ đạc mang đi.

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra làm rõ.