Kế toán lập khống chứng từ 'qua mặt' bà chủ chiếm đoạt tiền tỷ

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đào Quang Duy (sinh năm 1985, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) mức án 14 năm tù về tội "Tham ô tài sản".

Quá trình xét xử cho thấy, Công ty CP Mỹ phẩm Vimac (Công ty Vimac) do bà Vũ Thị Thùy Linh làm Chủ tịch HĐQT. Công ty này tuyển dụng bị cáo Đào Quang Duy với chức danh chuyên môn là kế toán tổng hợp.

Thời gian làm việc tại Công ty Vimac, Duy trực tiếp theo dõi việc thu chi, quản lý tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp. Do công ty mới thành lập, bà Linh đã tin tưởng giao cho bị cáo thực hiện các công việc về kế toán và quản lý tài khoản cá nhân số của bà Linh.

Lợi dụng vị trí công tác, từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2022, Duy đã tham ô tài sản của Công ty Vimac bằng thủ đoạn lập khống chứng từ, sử dụng một đề xuất để làm lệnh chuyển tiền nhiều lần từ tài khoản công ty hoặc tài khoản của bà Vũ Thị Thùy Linh vào tài khoản cá nhân của bị cáo.

Đào Quang Duy bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Cụ thể, khoảng tháng 4/2021, Duy đề xuất và được nữ Chủ tịch HĐQT Công ty Vimac đồng ý về việc bị cáo lập khống chứng từ chi tiền làm thêm ngoài giờ cho công nhân viên và dùng số tiền này trả lương tháng 4/2021 cho bà Linh và giám đốc vận hành.

Theo đề xuất của bị cáo, việc này nhằm mục đích để không phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho giám đốc điều hành và bà Linh từ tài khoản chi trả của doanh nghiệp. Số tiền trả lương còn thừa sẽ được chi trả cho các hoạt động của công ty.

Tháng 4/2021, Duy lập 7 bảng thanh toán tiền làm thêm giờ với tổng số tiền hơn 117 triệu đồng. Sau khi giám đốc điều hành ký duyệt vào các bảng thanh toán trên, Duy lập lệnh chuyển khoản số tiền trên từ tài khoản của công ty đến tài khoản của bị cáo.

Từ tài khoản cá nhân, Duy chuyển 96 triệu đồng đến tài khoản của bà Linh và giám đốc điều hành. Còn hơn 20 triệu, bị cáo giữ lại chi tiêu cá nhân. Đến đầu tháng 5/2021, Duy đề xuất hỗ trợ tiền đồng phục cho nhân viên bằng tiền mặt với mức hỗ trợ là 5 triệu đồng/người đã ký hợp đồng và 2,5 triệu đồng/người đang trong thời gian thử việc.

Ngày 10/5/2021, nữ Chủ tịch HĐQT Công ty Vimac ký quyết định, danh sách nhân viên về việc hỗ trợ tiền đồng phục cho cán bộ công nhân viên công ty năm 2021 với tổng mức hỗ trợ là 225 triệu đồng.

Theo kế hoạch duyệt chi, Duy lập lệnh chuyển 225 triệu đồng từ tài khoản công ty đến tài khoản cá nhân bị cáo. Tuy nhiên, Duy sau đó không chi cho việc mua đồng phục mà sử dụng cá nhân hết số tiền trên.

Tương tự, Duy đề xuất nộp tiền thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên công ty, sau khi được bà Linh đồng ý, bị cáo lập lệnh chuyển khoản hơn 12 triệu đồng từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân, để rồi không nộp thuế mà dùng tiền đó chi tiêu cá nhân hết.

Với thủ đoạn tương tự, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 607 triệu đồng của Công ty Vimac, sau đó sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Cáo trạng xác định bị cáo đã khắc phục được hơn 121 triệu đồng cho công ty. Công ty Vimac yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 486 triệu đồng còn lại.

Theo lời khai của Duy, bị cáo lợi dụng việc công ty và bà Linh buông lỏng quản lý nên để thực hiện các lệnh chuyển tiền theo phê duyệt của Ban giám đốc, sau đó không sử dụng tiền đúng mục đích mà dùng chiếm đoạt hết. Bị cáo thừa nhận đã tham ô, chiếm đoạt của Công ty Vimac tổng số tiền là hơn 1 tỷ đồng và sử dụng chi tiêu cá nhân hết số tiền này.

Đối với số tiền hơn 442 triệu đồng mà bị cáo thừa nhận lập khống chứng từ để chiếm đoạt tiền của công ty, bà Linh xin tự giải quyết dân sự, nên cơ quan tố tụng không xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo về số tiền này.