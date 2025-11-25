Khởi tố nữ tiểu thương buôn bán hàng nghìn bao thuốc lá lậu

Phan Vũ Ngọc Trâm một tiểu thương chợ Cồn (Đà Nẵng) đã bị khởi tố vì buôn bán hàng nghìn bao thuốc lá nhập lậu không rõ nguồn, xuất xứ.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 Đà Nẵng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phan Vũ Ngọc Trâm (một hộ kinh doanh ở chợ Cồn, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi "Buôn bán hàng cấm".

Trước đó, ngày 27/10, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường Hải Châu đã tiến hành kiểm tra hành chính tại hộ kinh doanh Phan Vũ Ngọc Trâm (có địa chỉ tại Lô 75, Đình 6, Chợ Cồn).

Thực hiện lệnh khởi tố đối với Phan Vũ Ngọc Trâm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ tổng cộng 550 bao thuốc lá điếu ngoại nhập nhãn hiệu 555 và JET không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp. Số thuốc lá này đều trong tình trạng mới 100%.

Ngoài ra, Trâm cất giấu tổng số 15.270 bao thuốc lá điếu ngoại nhập, nhiều chủng loại, không có hóa đơn, chứng từ tại Lô 56 và Lô 82 cũng tại Đình 6, Chợ Cồn.

Trâm khai số thuốc lá trên được mua của một đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch trên trang mạng xã hội Telegram, mục đích để bán lại cho người khác để kiếm lời.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Vũ Ngọc Trâm về tội "Buôn bán hàng cấm". Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Đà Nẵng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh khám xét.

Hiện vụ án được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.