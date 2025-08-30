Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chelsea 2-0 Fulham: Quả phạt đền gây tranh cãi

  • Thứ bảy, 30/8/2025 18:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 30/8, ở vòng 3 Ngoại hạng Anh, Chelsea tiếp đón Fulham trên sân nhà Stamford Bridge.

Tỷ số: Chelsea 2-0 Fulham

Địa điểm: sân Stamford Bridge (London)

Vòng 3 Ngoại hạng Anh 2025/26

Ghi bàn: Joao Pedro (phút 45+10), Enzo (phút 56)

Diễn biến:

Phút 1, ngay đầu trận, Chelsea đã dâng cao tấn công, Pedro có cơ hội dứt điểm đầu tiên.

Phút 5, Delap tung cú sút hiểm hóc, nhưng thủ môn Fulham đã đẩy được.

Phút 14, tổn thất lớn cho Chelsea, khi tiền đạo Liam Delap nguy cơ dính chấn thương gân kheo và phải rời sân. Vào sân là tiền đạo trẻ Tyrique George.

Phút 21, Chelsea vẫn đang chơi bế tắc. Lối chơi của đội chủ nhà thiếu sự mượt mà và sắc bén trong các tình huống phối hợp ở phần sân đối thủ.

Phút 25, King đưa bóng vào lưới Chelsea sau pha phản công sắc bén. Song, trọng tài sau khi xem lại VAR xác định Rodrigo Muniz phạm lỗi với cầu thủ Chelsea trước đó.

Phút 45+10, từ tình huống phạt góc, Joao Pedro bật cao đánh đầu mở tỷ số. Chelsea chơi không hay nhưng tận dụng tốt tình huống cố định để nắm lợi thế.

Phút 56, Enzo ghi bàn từ chấm phạt đền sau tình huống gây tranh cãi lớn. Trọng tài xác định cầu thủ Fulham để bóng chạm tay trong vùng cấm nhưng trước đó, tiền đạo Pedro của Chelsea đã để bóng chạm tay khi tham gia tranh chấp.

Sơ đồ chiến thuật và đội hình xuất phát:

Chelsea anh 1

Thống kê đáng chú ý:

- Sân Stamford Bridge luôn là nỗi ám ảnh với Fulham. Trong 19 lần gần nhất tới sân Chelsea thi đấu, Fulham chỉ thắng được 1 trận và thua tới 11 trận.

- Ở Ngoại hạng Anh, Chelsea có thành tích 11 trận bất bại liên tiếp tại Stamford Bridge từ năm 2025.

- Trong 5 trận gần nhất, Chelsea thắng 4 và hoà 1. Họ ghi tới 14 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần.

- Trong 5 trận gần nhất, Fulham thắng 3 và hoà 2. Ghi 9 bàn, thủng lưới 4 lần.

- Trong 5 trận gần nhất đối đầu giữa hai đội, Chelsea thắng 4, thua 1.

