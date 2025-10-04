Chelsea 1-0 Liverpool: Caicedo lập siêu phẩm

|
Chelsea mở tỷ số trên sân nhà.
Cầu thủ ghi bàn: Moises Caicedo (15').
Diễn biến chính:
- Phút 15, Caicedo dẫn bóng xộc thẳng vào trung lộ, trước khi "nã đại bác" vào góc cao, không cho thủ môn đội khách cơ hội cản phá.
- Phút 18, Gakpo chuyền ngược cho Dominik Szoboszlai đệm cận thành nhưng bị một hậu vệ áo xanh chặn lại.
- Phút 39, Garnacho tung cú sút một chạm từ ngoài vùng cấm. Thủ môn đã đứng chôn chân nhưng bóng lại đi chệch cột trong gang tấc.
Thông tin lực lượng:
- Chelsea thiếu vắng nhiều ngôi sao vì chấn thương, trong đó có Cole Palmer, Andrey Santos, Fofana, Trevor Chalobah, Liam Delap.
- Liverpool không có sự phục vụ của thủ môn số một Alisson Becker.
Thống kê đáng chú ý:
- Chelsea chỉ ghi được đúng 1 bàn trước khi kết thúc hiệp một ở 7 trong 9 trận sân nhà gần nhất.
- Chelsea không thắng trong 5 trận sân nhà gần nhất tại Premier League trước nhà đương kim vô địch (Hòa 1, Thua 4).
- Trước vòng đấu, 6 trận đấu Ngoại hạng Anh của Liverpool mùa này chứng kiến tổng cộng 8 bàn thắng sau phút thứ 80, cao nhất giải đấu.
- Trong 8 trận đấu gần đây nhất của Liverpool, không có trận nào được quyết định bởi nhiều hơn một bàn thắng.
Sơ đồ chiến thuật
