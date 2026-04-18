Chelsea 0-1 MU: Cunha ghi bàn

Tận dụng đường kiến tạo của Bruno Fernandes, Matheus Cunha dứt điểm cận thành mở tỷ số cho MU trước Chelsea ở vòng 33 Premier League.

Trận đấu giữa Chelsea và Manchester United không chỉ là một cuộc đối đầu truyền thống, mà còn là trận chiến sinh tử cho tham vọng dự Champions League mùa tới. Cả hai "ông lớn" đều bước vào trận đấu với tâm thế buộc phải thắng sau chuỗi phong độ đáng thất vọng khiến người hâm mộ không khỏi lo âu.

Chelsea, từ vị thế vững chắc trong top 4 hồi Giáng sinh năm ngoái, đã sa sút không phanh khi để thua 5 trong 6 trận gần nhất. Vấn đề lớn nhất của "The Blues" hiện tại nằm ở hàng công tê liệt với 4 trận liên tiếp tịt ngòi.

Thất bại bạc nhược trước Man City cuối tuần qua càng bộc lộ sự thiếu sáng tạo và lúng túng trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Với khoảng cách 4 điểm so với nhóm dự cúp châu Âu, một trận thua nữa tại Stamford Bridge có thể sẽ chấm dứt hy vọng của thầy trò huấn luyện viên Chelsea trong mùa giải này.

Ở bên kia chiến tuyến, Manchester United đang đứng thứ 6 nhưng cũng không khá khẩm hơn là bao. Đội bóng của Michael Carrich chỉ giành được 4 điểm sau 4 vòng đấu gần nhất, cùng với đó là những rắc rối về kỷ luật khi nhận thẻ đỏ trong hai trận liên tiếp. Điểm sáng hiếm hoi của "Quỷ đỏ" lúc này gọi tên Casemiro.

Tiền vệ người Brazil đang trình diễn một phong độ chói sáng với 3 bàn thắng trong 4 trận, trở thành mối đe dọa thường trực từ những tình huống dâng cao và sút xa.

Với thành tích hòa 4 trong 7 trận sân khách gần đây, một kết quả chia điểm có lẽ là mục tiêu tối thiểu để Man Utd duy trì khoảng cách 7 điểm với chính đối thủ.

Tuy nhiên, với tính chất của một trận "cầu 6 điểm", người hâm mộ kỳ vọng vào một kịch bản bùng nổ hơn, nơi bản lĩnh của các ngôi sao sẽ lên tiếng để cứu vãn một mùa giải đầy biến động.

