Chelsea 0-0 Man City: Chủ nhà ăn mừng hụt

Phút 17 trận đấu thuộc vòng 32 Premier League, Marc Cucurella sút chéo góc tung lưới Man City nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Man City phải thắng.

Sau chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Port Vale tại tứ kết FA Cup, Chelsea đang kỳ vọng vào một cú hích tinh thần đủ lớn để xoay chuyển vận mệnh tại Premier League. Đoàn quân của HLV Liam Rosenior trải qua giai đoạn đầy biến động khi chỉ giành được một chiến thắng trong sáu vòng đấu gần nhất.

Vị trí thứ 6 hiện tại, với khoảng cách kém top 5 đúng một điểm, đặt "The Blues" vào tình thế buộc phải thắng nếu không muốn nhìn giấc mơ Champions League dần tan biến. Thử thách càng chồng chất khi họ phải đối mặt với nguy cơ chịu ba trận thua liên tiếp tại giải quốc nội lần đầu tiên kể từ tháng 5/2023, đồng thời nỗ lực phá dớp không thắng trên sân nhà suốt từ đầu năm.

Tuy nhiên, Manchester City chưa bao giờ là một đối thủ dễ chịu, đặc biệt là khi bước vào tháng 4, khoảng thời gian mà Pep Guardiola thường biến các học trò thành những cỗ máy chiến thắng thực thụ. Dù vừa trải qua hai trận hòa đáng tiếc sau khi đã dẫn trước, Man City đã kịp lấy lại sự tự tin bằng màn vùi dập Liverpool 4-0 tại FA Cup.

Chelsea đối mặt thử thách khó khăn.

Với mục tiêu thu hẹp khoảng cách 9 điểm với đội đầu bảng Arsenal, đội bóng thành Manchester chắc chắn sẽ tràn lên tấn công ngay từ đầu, nhất là khi họ sở hữu thống kê ấn tượng với việc ghi bàn mở tỷ số trong cả năm trận gần nhất.

Trận đại chiến lần này còn là màn so tài thú vị giữa những cá nhân kiệt xuất. Niềm hy vọng số một của đội chủ nhà, Joao Pedro, người đã bỏ túi 19 pha lập công trên mọi đấu trường mùa này, sẽ đối đầu với Bernardo Silva, người sắp đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Bồ Đào Nha có số lần ra sân nhiều nhất tại Premier League.

Dù cả hai đội đều đang đối mặt với những tổn thất về lực lượng như sự vắng mặt của Enzo Fernandez hay những nghi ngờ về thể lực của hàng thủ Man City, sức nóng tại Stamford Bridge vẫn không hề giảm sút.

