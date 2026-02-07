Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cháy quán cà phê trong khu biệt thự liền kề ở Hà Nội

  • Thứ bảy, 7/2/2026 14:39 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Vụ cháy xảy ra tại quán cà phê ở khu Lacasta Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội, cột khói bốc cao, bao trùm khu vực xung quanh.

Khoảng 10h45 ngày 7/2, một vụ cháy xảy ra tại quán cà phê ở tầng một của ngôi nhà 4 tầng, số 195 khu Lacasta Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội. Ngọn lửa bùng phát nhanh, kèm theo khói đen bốc cao, bao trùm khu vực xung quanh.

Chay quan ca phe anh 1

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 15 và số 4 tới hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Chỉ sau thời gian ngắn, đám cháy được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn. Sơ bộ diện tích cháy khoảng 20 m², vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, một vụ cháy quán bia ven đường xảy ra trên đường Trần Hữu Dực, đoạn trước tòa nhà Iris Garden, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Tại hiện trường, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, khiến người dân khu vực hoảng hốt.

Chay quan ca phe anh 2

Hiện trường cháy quán bia lúc rạng sáng ở Hà Nội.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn khu vực số 16 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Sau ít phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra cháy lan. Cảnh sát xác định diện tích cháy khoảng 20 m², không có thiệt hại về người.

Thiệt hại về tài sản chủ yếu là các vật dụng tại khu vực bếp; mức độ thiệt hại cụ thể đang tiếp tục được thống kê.

Cháy bất ngờ tại nhà hàng ở trung tâm TP.HCM

Sáng 7/2, một vụ cháy bất ngờ bùng phát tại tầng 3 của một nhà hàng trên đường Hồ Hảo Hớn (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), khiến nhiều người dân khu vực hoảng loạn.

3 giờ trước

Cháy tại tầng 9 chung cư ở Hà Nội

Sáng 6/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 9 tòa chung cư ở phường Đông Ngạc (Hà Nội). Vụ việc không có thương vong về người.

28:1660 hôm qua

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

https://vtcnews.vn/chay-quan-ca-phe-trong-khu-biet-thu-lien-ke-o-ha-noi-ar1002022.html

Minh Tuệ/VTC News

Cháy quán cà phê Hà Nội Cháy Cháy quán cà phê Hà Nội Lacasta Văn Phú Biệt thự

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý