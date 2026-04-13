Cháy nhà ở Hà Nội, 5 người mắc kẹt

  • Thứ hai, 13/4/2026 09:27 (GMT+7)
Ngọn lửa bốc ra từ ngôi nhà trên phố Hồng Hà, cảnh sát huy động 10 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa và đưa 5 người mắc kẹt ở trong nhà ra bên ngoài.

Vụ cháy xảy ra khoảng 22h45 ngày 12/4, tại nhà số 47 ngõ 131 đường Hồng Hà (phường Hồng Hà, Hà Nội).

Ngôi nhà bị cháy.

Thời điểm xảy ra cháy, người dân ở lân cận phát hiện khói, lửa bốc ra từ tầng 1 của ngôi nhà. Đây cũng là khu vực chứa hàng hoá là mũ bảo hiểm.

"Trong nhà có 7 người, khi phát hiện cháy có hai người đã tự thoát ra ngoài an toàn rồi tri hô mọi người ứng cứu", nhân chứng tại hiện trường cho biết.

Cũng theo người nhân chứng này, thời điểm xảy ra hoả hoạn, hàng xóm xung quanh nhanh chóng dắt 3 xe máy ra khỏi nhà và giúp chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội điều động 10 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa và đưa 5 người mắc kẹt ở trong nhà ra bên ngoài.

Ô cửa kính bị sức nóng làm vỡ vụn.

Căn nhà bị cháy cao 5 tầng, một tum, có lối ra vào duy nhất là cửa chính. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ cháy nhà trọ trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương.

Cụ thể, rạng sáng 12/4, người dân bất ngờ choàng tỉnh bởi tiếng hô hoán, kêu cứu thất thanh. Khi chạy ra kiểm tra, người dân phát hiện khói lửa đã bùng phát dữ dội, bao trùm một phần dãy phòng trọ gần đó. Những người có mặt tại hiện trường lập tức huy động bình chữa cháy mini và nguồn nước tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Trung tâm chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng triển khai nhiều mũi tiếp cận, vừa dập lửa vừa phá cửa đưa các nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu.

Vụ cháy khiến hai người tử vong và nhiều người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Minh Tuệ/VTC News

