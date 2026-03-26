Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cháy nhà 4 tầng giữa trung tâm Nha Trang

  • Thứ năm, 26/3/2026 13:31 (GMT+7)
Cháy lớn bùng phát tại căn nhà 4 tầng ở trung tâm Nha Trang, hai người kịp thoát nạn, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Trưa 26/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Khánh Hòa khống chế một vụ cháy lớn xảy ra tại căn nhà 4 tầng rộng hơn 70 m² trên đường Lê Thành Phương, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Người dân hô hoán khi phát hiện đám cháy.

Theo người dân, khoảng 10h20 cùng ngày, tại căn nhà trên, ngọn lửa bùng phát từ tầng 3, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng không thành.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có hai người lớn tuổi ở tầng hai. Khi thấy khói bốc lên nghi ngút, cả hai đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Căn nhà nằm giữa một quán ăn và một ngân hàng, khu vực đông người nên nhiều người hoảng loạn chạy ra đường.

Nhân chứng cho biết, ngọn lửa lan rất nhanh chỉ trong vài phút. May mắn quán ăn ở tầng dưới đóng cửa, nếu đang hoạt động thì hậu quả có thể nghiêm trọng hơn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Khánh Hòa đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 21 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, triển khai dập lửa và ngăn cháy lan.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường, khống chế đám cháy.

Đến gần 11h, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Lực lượng chức năng sau đó tiến hành kiểm tra hiện trường, ghi nhận nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi, các tầng nhà ám khói đen.

Do vụ cháy xảy ra tại khu vực đông dân cư, nhiều phương tiện qua lại, lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn khu vực.

https://vtcnews.vn/chay-nha-4-tang-giua-trung-tam-nha-trang-ar1009593.html

Minh Minh/VTC News

Cháy Nha Trang Nha Trang Cháy Cháy nhà Nha Trang Nhà 4 tầng Phường Nha Trang

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý