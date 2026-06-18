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Xã hội

Cháy lớn tại cơ sở phế liệu, phát hiện vật lạ gần hiện trường

  • Thứ năm, 18/6/2026 17:25 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Khoảng 15h ngày 18/6, một vụ cháy lớn xảy ra tại cơ sở thu mua phế liệu nằm ven quốc lộ 51, thuộc phường Tam Phước, TP Đồng Nai.

Vụ cháy tại cơ sở thu mua phế liệu ở Đồng Nai.

Theo nhân chứng, trước khi xảy ra hỏa hoạn, một tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong cơ sở phế liệu. Ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói đen cao hàng chục mét bao trùm cả khu vực và lan ra quốc lộ 51.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đồng Nai điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy đến hiện trường triển khai công tác dập lửa, ngăn cháy lan.

Tại hiện trường, nhiều người dân cho biết phát hiện vật giống bàn tay người nằm trên lòng đường gần khu vực xảy ra vụ cháy. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Vụ việc thu hút đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi, khiến giao thông trên quốc lộ 51 ùn ứ. Lực lượng CSGT đã được huy động để phân luồng, điều tiết giao thông.

Đến 16h cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khống chế đám cháy.

Hiện chưa có thông tin chính thức về thiệt hại về người và tài sản. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Theo Văn Quân/Tiền Phong

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