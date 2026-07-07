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Xã hội

Cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ, cột khói bốc cao hàng chục mét

  • Thứ ba, 7/7/2026 06:59 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực Bãi Bằng, xã Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ). Cột lửa và khói đen bốc cao hàng chục mét, liên tiếp xuất hiện nhiều tiếng nổ.

Khoảng 21h30 ngày 6/7, vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực Bãi Bằng xã Phù Ninh. Theo clip do người dân ghi lại, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm khu vực rộng, tạo cột khói đen dày đặc bốc cao lên bầu trời đêm.

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Vụ cháy lớn xảy ra tại tại Công ty CP Đông Á với cột lửa và khói đen bốc cao hàng chục mét, liên tiếp xuất hiện nhiều tiếng nổ.

Từ vị trí cách hiện trường khá xa vẫn có thể quan sát rõ ánh lửa đỏ rực. Trong quá trình hỏa hoạn, nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra từ khu vực xảy ra cháy, khiến người dân xung quanh không khỏi hoảng hốt.

Theo người dân địa phương, vị trí cháy thuộc Công ty CP Đông Á. Đây là công ty sản xuất hóa chất phục vụ các ngành công nghiệp.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo xã Phù Ninh cho biết, ngay sau khi phát hiện vụ việc, các lực lượng được huy động và đang tập trung chữa cháy và bảo đảm an toàn khu vực.

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https://tienphong.vn/chay-lon-kem-nhieu-tieng-no-cot-khoi-boc-cao-hang-chuc-met-post1857497.tpo

Theo Đức Anh/Tiền Phong

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