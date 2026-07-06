Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Kho phế liệu sát chung cư bốc cháy dữ dội

  • Thứ hai, 6/7/2026 17:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Kho phế liệu nằm sát khu chung cư tại phường Trường Vinh (Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội, tạo cột khói đen cao hàng chục mét chiều 6/7.

Chiều 6/7, lãnh đạo UBND phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại kho phế liệu ở số 51 đường Đinh Nhật Thận, khối Tân Phượng.

Vụ cháy xảy ra khoảng 14h cùng ngày. Chỉ sau ít phút, lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ kho phế liệu, khói đen cuồn cuộn bốc cao.

chay kho phe lieu anh 1

Cột khói cao hàng chục mét bao trùm khu dân cư.

Kho phế liệu nằm cách khu chung cư khoảng 5 m nên khi lửa bùng phát, người dân đặc biệt lo ngại đám cháy có thể lan sang khu dân cư.

Một người dân sống gần hiện trường chia sẻ, khi xảy ra hỏa hoạn, bên trong kho phát ra nhiều tiếng nổ lớn khiến nhiều người hoảng hốt chạy ra ngoài theo dõi tình hình.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã điều động 4 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Sau hơn 20 phút triển khai các biện pháp chữa cháy, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các công trình liền kề.

Được biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cháy ngùn ngụt ở siêu thị điện máy cũ trên phố Hà Nội

Ngọn lửa bùng lên tại siêu thị điện máy cũ trên phố Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, khiến nhiều người hoảng hốt, may mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người.

8 giờ trước

Cháy nhà ở khu đô thị Văn Phú, 2 người tử vong

Công an Hà Nội điều tra vụ cháy nhà ở khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng khiến 2 người tử vong.

18:46 3/7/2026

Cháy biệt thự liền kề ở Hà Nội, nghi có người mắc kẹt bên trong

Một vụ cháy xảy ra tại căn biệt thự liền kề ở khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng, Hà Nội) đầu chiều 3/7.

16:01 3/7/2026

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/kho-phe-lieu-boc-chay-du-doi-sat-chung-cu-o-nghe-an-post1857393.tpo

Theo Thu Hiền/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

cháy kho phế liệu Nghệ An cháy kho hỏa hoạn nghệ an

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý