Cháy lớn cửa hàng quần áo ở Nghệ An, người chủ tử vong

  • Thứ tư, 8/10/2025 13:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngọn lửa bùng cháy rồi nhanh chóng bao trùm cửa hàng quần áo ở phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Vụ hỏa hoạn khiến chủ cửa hàng quần áo tử vong.

Sáng 8/10, ông Nguyễn Thế Thân, Chủ tịch UBND phường Vinh Phú (Nghệ An), cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy cửa hàng bán quần áo, khiến một người tử vong.

Chu hang quan ao chet anh 1

Ngọn lửa lớn bao trùm cửa hàng quần áo trên đường Lý Tự Trọng, phường Vinh Phú, Nghệ An.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 0h20 rạng sáng 8/10, người dân phát hiện vụ hỏa hoạn xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh quần áo trên đường Lý Tự Trọng, phường Vinh Phú.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã huy động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 20 phút, ngọn lửa được khống chế.

Chu hang quan ao chet anh 2

Hiện trường vụ việc.

Vụ cháy khiến anh N.Đ.H (22 tuổi, trú phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An), chủ cửa hàng quần áo tử vong. Toàn bộ quần áo và tài sản bên trong cửa hàng, trong đó có một chiếc xe máy bị thiêu rụi.

Một số nhân chứng sống gần cửa hàng này cho biết trước khi cửa hàng này bị cháy, họ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ cửa hàng.

Chu hang quan ao chet anh 3

Hiện trường vụ cháy được phong tỏa sáng 8/10.
Chu hang quan ao chet anh 4

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Đến sáng nay, khu vực này vẫn đang bị phong tỏa để cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

