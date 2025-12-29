Cháy kho hàng công ty cà phê tại Đà Lạt

Chiều 28/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực kho chứa hàng hóa của một công ty sản xuất cà phê, trà ở khu vực Cầu Đất, phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 15h. Một số công nhân phát hiện lửa bùng lên trong khu nhà kho và đã hô hoán, đồng thời sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành công. Ngọn lửa sau đó lan nhanh trong khu vực chứa hàng.

Một phần mi và vách tường bị đổ sập trong vụ cháy.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 1 Đà Lạt (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng) đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với lực lượng cơ sở tổ chức phun nước khống chế đám cháy; di dời hàng hóa, tài sản ra khu vực an toàn.

Đến khoảng 16h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều hàng hóa bị lửa thiêu rụi, hư hỏng; một phần mái tôn và tường khu nhà kho bị đổ sập.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng huy động nhiều xe chuyên dụng, khẩn trương triển khai phương án dập lửa tại hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.