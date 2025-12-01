Cháy kho bãi kinh hoàng ở Đà Nẵng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 chiều 1/12, một vụ cháy lớn xảy ra tại kho bãi chứa hàng ở thôn Thạch Nham Đông, xã Bà Nà (TP Đà Nẵng ). Ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói đen đặc bốc cao hàng trăm mét, bao trùm cả khu vực.

Theo người dân địa phương, khu vực xảy ra cháy nghi là kho chứa dầu nhựa đường. Trước thời điểm vụ việc, họ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực nhà kho. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan nhanh ra xung quanh.

Chị T., một người dân sống gần khu vực, cho biết khu này bên trong chứa các loại dầu nhựa đường và vật liệu dễ cháy. “Tiếng nổ rất lớn, sau đó lửa bốc lên dữ lắm. Khói đen bao phủ cả khu vực”, chị T. nói.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Do ngọn lửa lớn, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đến 15h40 chiều cùng ngày, công tác chữa cháy vẫn đang được tiếp tục. Lực lượng PCCC đang phun bọt, khống chế hướng cháy, đồng thời phong tỏa khu vực để ngăn cháy lan sang khu dân cư xung quanh.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực chữa cháy và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nhà máy Bia Hà Nội Habeco ở đường Hoàng Hoa Thám bốc cháy dữ dội lúc sáng nay, lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa.

Tòa nhà thẩm mỹ viện 6 tầng trên đường Nguyễn Đình Chiểu bất ngờ bốc cháy vào chiều 29/11. Đám cháy được khống chế trong vòng 30 phút, không gây thương vong về người.

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại kho hàng trong hẻm 90, đường 100, phường Tăng Nhơn Phú (khu vực trước đây thuộc TP Thủ Đức).

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.