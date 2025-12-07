Cháy hộp đêm ở Ấn Độ, ít nhất 23 người thiệt mạng

Ít nhất 23 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại bang Goa (Ấn Độ), thông tin do Thủ hiến bang Goa công bố.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: India Express.

Vụ cháy bùng phát ngay sau 12h đêm 6/12 tại một tổ hợp nhà hàng - hộp đêm ở khu vực Arpora. Chính quyền bang Goa đã yêu cầu mở cuộc điều tra. Thủ hiến Pramod Sawant cho biết ông đã chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.

Theo The Hindu, nổ bình gas là nguyên nhân gây ra vụ cháy. Phần lớn nạn nhân là nhân viên bếp của hộp đêm, ngoài ra có “3-4 nạn nhân là du khách”.

Thủ hiến Pramod Sawant có mặt tại hiện trường trong đêm. Ông Sawant cho biết có ba nạn nhân tử vong do bị bỏng, những nạn nhân còn lại tử vong vì ngạt khói.

Điều tra ban đầu cho thấy cơ sở này không tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Hộp đêm này mới hoạt động từ năm ngoái.

“Chúng tôi sẽ nghiêm khắc xử lý vụ việc, bao gồm cả các quan chức đã cho phép cơ sở này hoạt động dù vi phạm quy chuẩn an toàn. Đây là sự cố đáng tiếc trong giai đoạn cao điểm du lịch của bang Goa”, ông Sawant khẳng định.

Cảnh sát trưởng bang Goa, ông Alok Kumar, cũng xác nhận vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ nổ bình gas. Toàn bộ 23 thi thể đã được đưa khỏi hiện trường và chuyển tới Bệnh viện Đại học Y khoa tại thị trấn Bambolim.

Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ trong đêm ngay khi nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn.

Hiện tại, nhà chức trách ở một số địa phương tại bang Goa đã tuyên bố sẽ tiến hành kiểm tra an toàn phòng cháy tại các hộp đêm để ngăn sự cố tương tự xảy ra.

Nhà chức trách thị trấn Calangute (bang Goa) cho biết sẽ yêu cầu tất cả các hộp đêm cung cấp giấy phép an toàn phòng cháy. Những cơ sở không đáp ứng yêu cầu sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động.