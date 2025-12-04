Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Máy bay Nga chở 425 người hạ cánh khẩn do cháy động cơ

  • Thứ năm, 4/12/2025 15:12 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Theo hãng thông tấn Nga TASS ngày 3/12, một máy bay chở khách bay từ Moscow, Nga, tới Phuket, Thái Lan, đã bị cháy động cơ và hạ cánh an toàn khi trở lại sân bay Domodedovo.

may bay anh 1
Máy bay của Red Wings. Ảnh: en.apa.az.

Nguồn tin của TASS xác nhận: "Máy bay đã hạ cánh an toàn xuống Domodedovo".

Không ai bị thương trong quá trình hạ cánh. Theo Cơ quan Hàng không Nga, trên máy bay có 425 người.

Tuyên bố đăng trên kênh Telegram của đại diện Cơ quan Hàng không Nga nêu: "Vào thứ tư ngày 3/12 lúc 22 giờ 53 phút theo giờ Moskva (19 giờ 53 phút giờ GMT), một máy bay Boeing 777 của hãng Red Wings đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Domodedovo. Máy bay đang bay tới Phuket (Thái Lan) với 425 người trên khoang gồm 13 thành viên phi hành đoàn và 412 hành khách. Không ai bị thương".

Máy bay của hãng Red Wings cất cánh từ Domodedovo lúc 21 giờ 19 phút theo giờ Moskva (18 giờ 19 phút giờ GMT). Ngay sau khi cất cánh, các phi công thông báo cháy động cơ và hệ thống chữa cháy của máy bay đã dập tắt đám cháy.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc

