Hồi ký cháu trai ông Trump tiết lộ góc tối gia đình

Gia đình cựu Tổng thống Donald Trump từng được biết đến với nhiều rối ren, cuốn hồi ký của của người cháu trai Fred C. Trump sẽ đem đến cho độc giả những chi tiết mới về việc này.

Ông Donald Trump đang thuyết trình trước công chúng ngày 11/6/2024. Ảnh: ABC.

Anh Fred C. Trump, cháu trai của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hợp tác với nhà xuất bản Gallery Books (công ty con của Simon & Schuster) để ra mắt cuốn hồi ký đầu tiên. Tác phẩm mang tên All in the Family: The Trumps and How We Got This Way. Câu chuyện của Fred C. Trump dự kiến ra mắt vào ngày 30/7 năm nay.

Như vậy, cuốn sách chỉ ra mắt vài tháng trước cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 giữa hai ứng cử viên là ông Donald Trump và ông Joe Biden.

Gallery Books mô tả cuốn hồi ký chứa dựng câu chuyện về quá trình anh Fred C. Trump lớn lên trong một gia đình với khát vọng quyền lực và kinh tế. Cuốn sách sẽ chia sẻ những góc tối trước đây công chúng chưa từng được thấy từ những phương tiện truyền thông đại chúng mô tả về gia tộc Trump. Phía Gallery Books cũng không tiết lộ một cách chi tiết về việc anh Fred C. đã nói gì về người bác của mình trong tác phẩm.

“Cháu trai của Tổng thống Donald Trump, anh Fred C. Trump còn được biết đến như một người rất kín tiếng. Anh không ủng hộ cũng như không có thái độ nào phản đối với bác của mình”, đại diện Gallery Books cho biết. Đơn vị này cũng nhấn mạnh rằng đây là những thông tin duy nhất họ có thể cung cấp vào thời điểm hiện tại.

All in the Family được đánh giá sẽ đem đến độc giả một góc nhìn mới về gia đình của cựu tổng thống Mỹ. Anh Fred C. và cô Mary là hai người con trong gia đình của anh trai tổng thống Trump, ông Fred Trump Jr. Người cha của anh Fred đã mắc chứng nghiện rượu rồi lên cơn đau tim vào năm 1981 và qua đời. Sau sự ra đi của người cha, anh Fred C., Mary đã đệ đơn kiện những người cô chú của mình vì làm trái di chúc của ông, lấy đi số tài sản cha để lại.

Trước động thái đó, ông Donald Trump và những người họ hàng khác đã cắt khoản viện trợ dành cho William, con trai anh Fred C. Đứa trẻ này được xác định mắc chứng thiểu năng trí tuệ và chậm phát triển. Trong All in the Family, anh Fred C. sẽ giãi bày hết câu chuyện này.

Trước đó, cô Mary Trump, em gái Fred C. đã ra mắt cuốn hồi ký Too Much and Never Enough phơi bày những rối ren trong dòng họ quyền lực này. Fred C. đã cố gắng để không liên quan tới cuốn sách quá nhiều, anh từ chối bình luận bất cứ điều gì trên báo chí. Đặc biệt, trong Too Much and Never Enough, Mary đưa ra cáo buộc rằng ông Donald Trump đã gian lận bài thi SAT để vào đại học. Cô viết rằng: “gian lận như bản chất của chính con người ông vậy”. Cuốn hồi ký của Mary Trump cũng được Simon & Schuster xuất bản và bán hơn 1,3 triệu bản trong tuần đầu tiên ra mắt.

Với ấn phẩm này, Simon & Schuster đặt mục tiêu tiếp tục khai thác chuỗi hồi ký về cựu tổng thống Donald Trump. Series này bao gồm cả sách của những người ủng hộ tổng thống. Ngoài cuốn hồi ký của hai anh em Mary Trump, đơn vị còn xuất bản cuốn sách gây chấn động của John R. Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia dưới thời ông Trump, cuốn hồi ký của Stephanie Winston Wolkoff, một người bạn cũ và cố vấn của vợ ông Trump và một cuốn hồi ký của cựu Phó tổng thống Mike Pence.

Bên cạnh đó, thông qua nhà xuất bản con Threshold Editions, một tác phẩm khác của Kellyanne Conway, người từng là cố vấn cấp cao trong Nhà Trắng của ông Trump, đã được xuất bản trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Tác phẩm có tên Crippled America: How to Make America Great Again.

Gallery cho biết anh Fred C. Trump đã cố gắng giữ gia đình của mình tránh xa tâm điểm chính trị. Người cháu trai của Donald Trump viết trong cuốn sách: “Im lặng chỉ là vàng khi không còn gì cần phải nói”.