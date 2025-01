Truyện tranh ‘The Amazing Spider-Man’ được bán với giá 1,3 triệu USD

Tại Mỹ, một ấn bản "The Amazing Spider-Man" (1963) với độ hiếm gần như tuyệt đối đã được bán với giá 1,3 triệu USD.

Cuốn truyện The Amazing Spider-Man. Ảnh: New York Post.

Tại cuộc đấu giá Heritage Auctions vừa diễn ra tại Dallas, Texas (Mỹ), ấn bản đầu tiên của cuốn truyện The Amazing Spider-Man đã được bán với mức giá kỷ lục 1,38 triệu USD . Các chuyên gia đến từ công ty thẩm định CGC đánh giá tác phẩm này ở mức 9.8/10 về độ hiếm.

Ấn bản The Amazing Spider-Man No.1 được phát hành lần đầu vào tháng 3/1963, chỉ bảy tháng sau khi nhân vật Người Nhện ra mắt trong Amazing Fantasy No.15. Tác phẩm này đã trở thành biểu tượng trong lịch sử truyện tranh Mỹ. Đại diện đơn vị tổ chức đấu giá Heritage Auctions miêu tả đây là cơ hội hiếm có để sở hữu một trong hai bản tốt nhất còn tồn tại. Hơn hết, ấn bản này còn có giá trị vượt trội nhờ thuộc về một bộ sưu tập đặc biệt.

Bên cạnh ấn bản The Amazing Spider-Man, cuộc đấu giá còn chứng kiến những giao dịch đáng kinh ngạc khác, bao gồm một bản Superman No.1 có độ hiếm 7.0 được bán với giá 2,34 triệu USD và ấn bản All Star Comics No.8, lần đầu tiên giới thiệu Wonder Woman, đạt mức giá 1,5 triệu USD .

Cuộc đấu giá diễn ra từ ngày 11-14/1, với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 20,3 triệu USD , thu hút hơn 5.500 người tham gia từ khắp nơi trên thế giới. Sự kiện lần này đã khẳng định giá trị vượt thời gian của các tác phẩm truyện tranh kinh điển và đánh dấu một cột mốc mới cho thị trường sưu tập. Tại đây, người tham dự còn được chứng kiến nhiều tác phẩm quý hiếm khác như ấn bản huyền thoại như Showcase No.4 - phần truyện có nhân vật The Flash xuất hiện lần đầu hay The Brave and the Bold No.28 - tác phẩm mở màn cho sự ra mắt của Justice League.