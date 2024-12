Truyện tranh Việt giúp trẻ phát triển kĩ năng sống

“Comic kĩ năng sống - Dành cho trẻ tiểu học” là series truyện tranh màu của các tác giả Việt mang đến những kiến thức cơ bản về phòng tránh hiểm nguy và phát triển kĩ năng sống an toàn, lành mạnh.

Ở độ tuổi học tiểu học, đa phần trẻ thường rất hiếu động, chưa biết cách bảo vệ chính mình trước những mối nguy hiểm luôn tiềm tàng. Để trẻ dễ ghi nhớ các quy tắc về an toàn và biết vận dụng chúng vào cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của bản thân, Nhà Xuất bản Kim Đồng đã cho ra mắt bộ sách “Comic kĩ năng sống - Dành cho trẻ tiểu học”.

Bộ truyện tranh màu “Comic kĩ năng sống - Dành cho trẻ tiểu học”. Ảnh: K.Đ

Gồm 4 cuốn truyện tranh màu với các nhóm chủ đề “Vui chơi an toàn”, “Ăn uống an toàn”, “Giao thông an toàn”, “Thân thể khỏe mạnh”, bộ sách truyền tải một cách dễ hiểu và gần gũi cho bạn đọc nhỏ tuổi những kiến thức cơ bản về an toàn trong sinh hoạt hằng ngày ở nhà, ở trường lớp, ở nơi vui chơi, nơi công cộng nói chung... qua hơn 60 tình huống thường gặp trong đời sống thực tế của trẻ em Việt Nam.

Những câu chuyện mang tính “thời sự” như thực phẩm giả, tai nạn trên thang cuốn băng chuyền, tai nạn tại công trình xây dựng, nạn bắt cóc trẻ em…; những vấn đề về giao thông đông đúc và phức tạp, ô nhiễm môi trường, các vấn đề bệnh truyền nhiễm…, hay những kiến thức về sống an toàn, mạnh khỏe được lồng ghép khéo léo trong hình thức truyện tranh hấp dẫn, vui nhộn, giúp các bạn nhỏ hình thành phản xạ nhận biết hiểm nguy, học cách bảo vệ bản thân, phát triển những thói quen an toàn cần thiết.

Một trang nội dung trong bộ sách “Comic kĩ năng sống - Dành cho trẻ tiểu học”. Ảnh: K.Đ

Trong đó, cuốn sách chủ đề “Vui chơi an toàn” hướng dẫn trẻ cách nhận biết và phòng tránh những mối nguy hiểm khi đi biển, về quê hay khi vui chơi gần khu vực công trường, sông suối, trong công viên, trong trung tâm thương mại… Cuốn sách chủ đề “Giao thông an toàn” giúp trẻ hiểu và tuân thủ Luật Giao thông, đặc biệt là những lưu ý quan trọng khi tham gia giao thông trên các loại phương tiện khác nhau.

Với chủ đề “Ăn uống an toàn”, sách xoay quanh câu chuyện vì sao phải giữ vệ sinh an toàn thực phẩm, phương pháp ăn uống cân bằng dinh dưỡng, cách nhận biết thực phẩm bẩn, thực phẩm có nguy cơ hỏng, gây dị ứng… Còn với chủ đề “Thân thể khỏe mạnh”, sách hướng dẫn trẻ học cách chăm sóc bản thân, giữ gìn vệ sinh cá nhân, phòng tránh lây chéo bệnh, giữ gìn vóc dáng…

Một trong số các tác giả của bộ sách, tác giả Hiếu Minh, chia sẻ: “Chúng tôi nghĩ rằng, việc chọn lựa hình thức truyện tranh vui nhộn lồng ghép kiến thức khoa học về đời sống để truyền tải thông điệp là một trong những cách làm có thể mang lại hiệu quả nhanh nhất. Hình thức sách này giúp đưa bài học an toàn đến với các em một cách vừa tự nhiên, nhẹ nhàng, lại vừa chân thực, cuốn hút”.

Không chỉ mang đến tiếng cười cho bạn đọc nhỏ tuổi, bộ sách “Comic kĩ năng sống - Dành cho trẻ tiểu học” còn có tính giáo dục cao, giúp trẻ có thêm kĩ năng sống, học cách tự bảo vệ bản thân trước những tình huống khẩn cấp, ngay cả khi không có cha mẹ kề bên.