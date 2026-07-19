Đạo diễn "Kungfu nữ túc" không giấu được xúc động khi fan ra sức ủng hộ tác phẩm mới của ông.

Theo Sina, Châu Tinh Trì nỗ lực đi cinetour ở nhiều cụm rạp tại Thiên Tân, Thành Đô và Thâm Quyến thời gian qua để quảng bá cho phim điện ảnh Kungfu nữ túc. Trong một cuộc giao lưu với người hâm mộ tại rạp chiếu ở Thiên Tân gần đây, đạo diễn không nén được xúc động trước tình cảm từ phía khán giả.

Khi khán giả chia sẻ: "Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ anh", "Tiếng cười là thước đo tốt nhất", và "Anh đã dành cả tuổi trẻ cho chúng tôi", Châu Tinh Trì bật khóc. Ông bày tỏ lòng biết ơn và hứa sẽ không làm khán giả thất vọng.

Châu Tinh Trì nỗ lực đi cinetour ở nhiều cụm rạp để quảng bá cho dự án mới. Ảnh: Weibo.

Trước đó, tại một cụm rạp ở Thành Đô, một người hâm mộ hét lớn: "Tất cả điểm số đều không quan trọng, tiếng cười mới là điểm số tốt nhất", vị đạo diễn này cũng tỏ ra ngại ngùng. Sau đó, ông đáp lại bằng cách tạo hình trái tim với khán giả.

Theo thống kê phòng vé, Kungfu nữ túc phát hành vào ngày 10/7 và thu hơn 200 triệu NDT trong ngày đầu tiên trình làng. Tác phẩm mang về 1,4 tỷ NDT sau 8 ngày ra mắt. Các chuyên gia trong ngành dự đoán tổng doanh thu phòng vé cuối cùng của phim sẽ đạt 3,057 tỷ NDT. Tuy nhiên, điểm Douban của phim chỉ dừng ở con số 6,6 điểm. Tranh luận bủa vây xoay quanh chất lượng dự án nổ ra. Nhiều nhà phê bình phim chỉ trích phim vì "lặp lại những trò đùa cũ", "gượng gạo", "gây thất vọng", nhưng một số lượng lớn khán giả cho rằng "phim của Châu Tinh Trì luôn đáng xem".

Trong các buổi giao lưu với khán giả, Châu Tinh Trì liên tục đề cập đến "nỗi sợ làm thất vọng" người hâm mộ, xuất phát từ áp lực do khoảng cách giữa doanh thu phòng vé và tranh luận của dự án.

Gần đây, phim tiếp tục vướng nghi vấn bị "ăn xén doanh thu", khi một bộ phận người xem chỉ ra điểm bất thường trong quá trình mua vé. Cụ thể, một số tài khoản phản ánh trên mạng xã hội khi mua vé phim Châu Tinh Trì, họ nhận được hóa đơn không chính thức hoặc thông tin trên vé không trùng khớp với bộ phim thực tế được xem.

Sau đó, phía nhà phát hành phim nhanh chóng lên tiếng phản hồi. "Xây dựng văn hóa xem phim văn minh... kiên quyết phản đối hành vi che giấu, khai thiếu doanh thu phòng vé", đơn vị này cho biết. Phía phát hành cũng công bố nhiều kênh tiếp nhận tố giác, kêu gọi khán giả nếu phát hiện vé có dấu hiệu bất thường hãy lưu giữ bằng chứng, bao gồm ảnh chụp vé, tên rạp, thành phố, địa chỉ và suất chiếu, sau đó báo cáo lại để được giải quyết.