Châu âu 'dậy sóng' vì Guehi

Real Madrid gia nhập cuộc đua giành chữ ký trung vệ đội trưởng của Crystal Palace.

Guehi được nhiều CLB lớn săn đón.

Theo Fichajes, Real Madrid đang để mắt đến Marc Guehi và sẵn sàng mời anh ký hợp đồng sơ bộ vào đầu năm 2026, trước khi cập bến Bernabeu dưới dạng tự do vào kỳ chuyển nhượng hè tiếp theo. Đây cũng là cách "Los Blancos" từng làm để sở hữu nhiều ngôi sao như Kylian Mbappe, Trent Alexander-Arnold,...

Không chỉ có Real, Bayern, Barcelona cũng coi Guehi là mục tiêu để gia cố hàng thủ. Thậm chí, nhà ĐKVĐ Đức còn sẵn sàng chi khoản tiền lớn để đưa cầu thủ sinh năm 2000 đến Allianz Arena ngay trong tháng 1/2026.

Trước đó, Liverpool từng tiến rất gần đến việc chiêu mộ Guehi vào ngày 1/9. Tuy nhiên, thương vụ này đổ bể khi chủ tịch Steve Parish của Palace cùng HLV Oliver Glasner kiên quyết giữ người, thậm chí Glasner còn đe dọa sẽ từ chức nếu mất trụ cột mà không có sự thay thế. Quyết định này khiến Guehi thất vọng. Cầu thủ 25 tuổi tuyên bố sẽ không gia hạn hợp đồng chỉ còn thời hạn đến háng 6/2026.

Trong vai trò đội trưởng, Guehi đã để lại dấu ấn đậm nét kể từ khi gia nhập đội bóng thành London vào năm 2021. Với hơn 100 lần ra sân tại Premier League, anh nhanh chóng khẳng định bản thân là một trong những trung vệ đáng tin cậy nhất xứ sở sương mù. Khả năng đọc tình huống nhạy bén, sự chắc chắn trong phòng ngự cùng khả năng phát động tấn công từ tuyến dưới khiến Guehi trở thành cái tên lý tưởng trong hệ thống chiến thuật của HLV Xabi Alonso tại Real Madrid.

Đối với Real Madrid, thương vụ này mang tính chiến lược. Hàng thủ của họ đang chịu ảnh hưởng từ những chấn thương kéo dài của Eder Militao và Antonio Rudiger, trong khi Dean Huijsen vẫn còn thiếu kinh nghiệm ở các trận cầu đỉnh cao.