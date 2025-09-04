7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Kurt Zouma (West Ham sang CFR Cluj): Hậu vệ người Pháp chuyển sang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Romania sau khi bị West Ham từ chối gia hạn hợp đồng.
Tiago Silva (Vitoria sang Al Rayyan): Cựu cầu thủ Nottingham lần đầu rời châu Âu để thử sức ở môi trường bóng đá Trung Đông. Anh đầu quân cho Al Rayyan dưới dạng tự do, thời hạn hợp đồng chưa tiết lộ.
Wesley (Internacional sang Al Rayyan): Cùng với Tiago, Wesley là tân binh tiếp theo của Al Rayyan trong hè này. CLB SPL đã chi 8,5 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo người Brazil.
Kelechi Iheanacho (Sevilla sang Celtic): Cựu tiền đạo Man City, Leicester bị thải loại do không đáp ứng được yêu cầu về thể chất và chuyên môn tại Sevilla. Iheanacho may mắn được Celtic trao cơ hội bằng bản hợp đồng 1 năm, kèm tùy chọn gia hạn.
Stuart Armstrong (Sheffield Wednesday sang Aberdeen): Sau khi không được đội bóng cũ gia hạn, tiền vệ kỳ cựu từng có nhiều năm khoác áo Southampton nhanh chóng thoát cảnh thất nghiệp khi được Aberdeen ký hợp đồng 2 năm.
Stefan Mitrovic (Hellas Verona sang Excelsior): Chân sút tiềm năng người Serbia gia nhập Exelsior dưới dạng cho mượn và có cơ hội thử sức ở Eredivisie, giải đấu được coi là nơi chắp cánh cho nhiều tài năng trẻ.
Adonis Frias (Leon sang Santos): Đội bóng của Neymar gia cố hàng thủ bằng cầu thủ đa năng Andonis. Anh có thể thi đấu tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ đánh chặn. Mức giá để Santos sở hữu cầu thủ người Argentina là 3,45 triệu euro.
