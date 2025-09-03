Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao

7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ tư, 3/9/2025 14:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhiều thương vụ đáng chú ý vẫn xảy ra do kỳ chuyển nhượng tại Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia chưa khép lại.

chuyen nhuong he anh 1

Ilkay Gundogan (Man City sang Galatasaray): Tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập nhà vô địch Super Lig dưới dạng tự do. Hợp đồng của anh kéo dài đến hè 2027.

chuyen nhuong he anh 2

Vaclav Cerny (Wolfsburg sang Besiktas): 6 triệu euro là mức giá Besiktas bỏ ra để sở hữu chân chạy cánh 27 tuổi từ Wolfsburg. Hợp đồng của cầu thủ người CH Czech có thời hạn 3 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 mùa.
chuyen nhuong he anh 3

Raúl Albiol sang Pisa: Ở tuổi 39, lão tướng người Tây Ban Nha vẫn thi đấu bền bỉ. Albiol vừa gia nhập CLB tân binh Serie A, Pisa dưới dạng tự do, hợp đồng kéo dài 1 năm, kèm tùy chọn gia hạn nếu có màn trình diễn xuất sắc.
chuyen nhuong he anh 4

Hector Fort (Barcelona sang Elche): Hậu vệ cánh 19 tuổi không có chỗ trong kế hoạch của HLV Hansi Flick và được tạo điều kiện đi tích lũy kinh nghiệm ở một đội bóng khác tại La Liga.
chuyen nhuong he anh 5

Shola Shoretire (PAOK Salonika sang PEC Zwolle): Sau khi rời Man Utd, sự nghiệp của tiền đạo sinh năm 2004 khá lận đận. Anh không thể khẳng định bản thân tại Hy Lạp và bị đẩy sang Hà Lan dưới dạng cho mượn.
chuyen nhuong he anh 6

Kasper Dolberg (Anderlecht sang Ajax): Tiền đạo người Đan Mạch trở về khoác áo Ajax, CLB anh từng gắn bó khi còn là cầu thủ trẻ. Mức phí Ajax bỏ ra để sở hữu Dolberg là 10 triệu euro.
chuyen nhuong he anh 7

Oscar Rodriguez (Leganes sang Al-Diraiyah): Cựu tiền vệ Real Madrid trôi dạt sang Trung Đông ở tuổi 27. Rodriguez được Al-Diraiyah chiêu mộ với hợp đồng chưa công bố chi tiết.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Đội của Vinicius đón 33 tân binh trong một mùa hè

Alverca, đội do tiền đạo Vinicius Junior nắm quyền sở hữu, gây kinh ngạc khi đem về số lượng tân binh khổng lồ trong kỳ chuyển nhượng hè 2025.

4 giờ trước

Duy Anh

