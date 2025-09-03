7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Ilkay Gundogan (Man City sang Galatasaray): Tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập nhà vô địch Super Lig dưới dạng tự do. Hợp đồng của anh kéo dài đến hè 2027.
|
Vaclav Cerny (Wolfsburg sang Besiktas): 6 triệu euro là mức giá Besiktas bỏ ra để sở hữu chân chạy cánh 27 tuổi từ Wolfsburg. Hợp đồng của cầu thủ người CH Czech có thời hạn 3 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 mùa.
|
Raúl Albiol sang Pisa: Ở tuổi 39, lão tướng người Tây Ban Nha vẫn thi đấu bền bỉ. Albiol vừa gia nhập CLB tân binh Serie A, Pisa dưới dạng tự do, hợp đồng kéo dài 1 năm, kèm tùy chọn gia hạn nếu có màn trình diễn xuất sắc.
|
Hector Fort (Barcelona sang Elche): Hậu vệ cánh 19 tuổi không có chỗ trong kế hoạch của HLV Hansi Flick và được tạo điều kiện đi tích lũy kinh nghiệm ở một đội bóng khác tại La Liga.
|
Shola Shoretire (PAOK Salonika sang PEC Zwolle): Sau khi rời Man Utd, sự nghiệp của tiền đạo sinh năm 2004 khá lận đận. Anh không thể khẳng định bản thân tại Hy Lạp và bị đẩy sang Hà Lan dưới dạng cho mượn.
|
Kasper Dolberg (Anderlecht sang Ajax): Tiền đạo người Đan Mạch trở về khoác áo Ajax, CLB anh từng gắn bó khi còn là cầu thủ trẻ. Mức phí Ajax bỏ ra để sở hữu Dolberg là 10 triệu euro.
|
Oscar Rodriguez (Leganes sang Al-Diraiyah): Cựu tiền vệ Real Madrid trôi dạt sang Trung Đông ở tuổi 27. Rodriguez được Al-Diraiyah chiêu mộ với hợp đồng chưa công bố chi tiết.
Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...