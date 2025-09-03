Đội của Vinicius đón 33 tân binh trong một mùa hè

Alverca, đội do tiền đạo Vinicius Junior nắm quyền sở hữu, gây kinh ngạc khi đem về số lượng tân binh khổng lồ trong kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Vinicius nắm quyền sở hữu Alverca.

Mundo Deportivo ghi nhận rằng 33 tân binh này đến từ 14 quốc gia khác nhau, tạo nên kỳ chuyển nhượng lịch sử cho Alverca cũng như tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Nhiều cầu thủ gia nhập Alverca theo dạng cho mượn hoặc tự do. Cái tên nổi bật là Sergi Gómez, trung vệ đã có kinh nghiệm thi đấu cho Celta Vigo, Sevilla và Espanyol tại La Liga.

Phần lớn tân binh đáng chú ý khác của Alverca cũng đến từ các giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha, bao gồm Nabil Touaizi (Murcian), Marezi (Almeria) và Tomás Mendes (Alaves).

Hồi tháng 2, Vinicius mua phần lớn cổ phần để sở hữu Alverca, đội khi đó còn chơi ở giải hạng nhì Bồ Đào Nha. Sau 3 tháng được tiếp quản bởi Vinicius, Alverca có màn trình diễn xuất sắc và giành vé lên chơi ở hạng đấu cao nhất Bồ Đào Nha sau 21 năm chờ đợi.

Vinicius đến xem Alverca thi đấu. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, đội có khởi đầu mùa giải 2025/26 không được như mong đợi. Sau 4 vòng đấu, Alverca thua 3 và hòa 1 trận. Vinicius có mặt trên khán đài để theo dõi trận thua 1-2 của Alverca trước Benfica vào ngày 31/8.

Chia sẻ trong ngày ra mắt Alverca, Vinicius tin tưởng rằng bản thân có thể xoay chuyển tình hình và giúp CLB trở thành một hiện tượng tại giải VĐQG. Tiền đạo người Brazil cũng kêu gọi sự kiên nhẫn từ phía các cổ động viên.

Vinicius lập công chuộc tội vẫn không cứu nổi Real Rạng sáng 6/4, Real Madrid thua Valencia 1-2 ngay trên sân nhà ở vòng 30 La Liga.