Châu Âu cảnh báo ông Trump

Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo nguy cơ “vòng xoáy lao dốc nguy hiểm” sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tăng thuế quan đối với châu Âu, chừng nào Mỹ chưa được phép mua Greenland.

Cờ Liên minh châu Âu bên ngoài trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels (Bỉ). Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho rằng việc sử dụng đòn thuế quan sẽ làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương và đẩy các bên vào vòng xoáy tiêu cực. Hai lãnh đạo EU nhấn mạnh châu Âu sẽ duy trì sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ và kiên quyết bảo vệ chủ quyền của Greenland.

“Thuế quan sẽ làm tổn hại quan hệ xuyên Đại Tây Dương và tiềm ẩn nguy cơ tạo ra một vòng xoáy lao dốc nguy hiểm. Châu Âu sẽ vẫn đoàn kết, phối hợp và cam kết bảo vệ chủ quyền của mình”, bà von der Leyen và ông Costa cùng viết trên mạng xã hội X (Twitter).

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, nhận định các biện pháp thuế quan sẽ gây tổn hại đến sự thịnh vượng của cả hai bờ Đại Tây Dương, đồng thời làm EU sao nhãng khỏi “nhiệm vụ cốt lõi” lúc này là chấm dứt xung đột tại Ukraine.

“Các siêu cường còn lại trên thế giới chắc chắn đang được hưởng lợi. Chính họ là những bên đang hưởng lợi từ sự chia rẽ giữa các đồng minh”, bà Kallas viết trên X.

Theo bà Kallas, thuế quan có nguy cơ khiến cả châu Âu và Mỹ chật vật hơn về kinh tế, làm suy yếu nền thịnh vượng chung mà hai bên đã cùng xây dựng. Bà cũng cho rằng nếu an ninh của Greenland bị đe dọa, vấn đề này có thể được giải quyết trong khuôn khổ NATO.

Dự kiến, các đại sứ của 27 quốc gia thành viên EU sẽ nhóm họp khẩn cấp trong ngày 18/1 để thảo luận về phản ứng trước mối đe dọa áp thuế từ Mỹ.

Hiện tại, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là nhà lãnh đạo châu Âu lên tiếng mạnh mẽ nhất. Ông Macron khẳng định đe dọa áp thuế từ Mỹ là không thể chấp nhận.

Ngày 17/1, ông Macron tuyên bố nếu các biện pháp này được thực thi, châu Âu sẽ có phản ứng phối hợp thống nhất.

“Không một sự đe dọa hay hành vi gây sức ép nào có thể ảnh hưởng đến chúng tôi, dù là trong vấn đề Ukraine hay Greenland, hay bất kỳ vấn đề nào khác trên thế giới, khi chúng tôi phải đối diện với tình huống như thế này”, Tổng thống Macron viết trên mạng xã hội X.

Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh các mối đe dọa thuế quan không phù hợp trong bối cảnh hiện nay và không có vị thế khi xét tới vấn đề Greenland.

Người dân Đan Mạch biểu tình tại Copenhagen ngày 17/1 phản đối việc Mỹ đòi giành quyền kiểm soát Greenland, trong đó có khả năng sử dụng vũ lực. Ảnh: Reuters.

Ngày 14/1, Nghị viện châu Âu đã bắt đầu xem xét khả năng tạm hoãn việc thực thi thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ, nhằm phản ứng lại các động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump xung quanh vấn đề Greenland.

Trước đó, Nghị viện châu Âu vốn đã lên kế hoạch thảo luận việc dỡ bỏ thuế nhập khẩu của EU áp dụng đối với hàng hóa Mỹ. Đây là nội dung cốt lõi trong thỏa thuận thương mại song phương giữa EU và Mỹ, vốn được thống nhất lần đầu vào năm 2020.

Theo kế hoạch, Nghị viện dự kiến bỏ phiếu xác định lập trường trong việc dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Mỹ vào ngày 26-27/1, nhưng trước tình hình hiện nay, nhiều nghị sĩ hiện cho rằng tiến trình này cần bị trì hoãn.

Cũng trong ngày 14/1, một nhóm gồm 23 nghị sĩ đã gửi thư kêu gọi Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola đóng băng toàn bộ tiến trình liên quan đến các thỏa thuận về thuế áp với hàng hóa Mỹ.

“Nếu chúng ta thông qua một thỏa thuận mà ông Trump coi là chiến thắng cá nhân, trong khi ông ấy vẫn tiếp tục đưa ra các tuyên bố đòi Greenland, chúng ta sẽ dễ bị xem là thưởng cho ông ấy vì hành động gây tranh cãi”, bức thư do nghị sĩ Đan Mạch Per Clausen soạn thảo nêu rõ.

Nghị sĩ Đức Anna Cavazzini cho rằng thỏa thuận về thuế nhằm mang lại sự ổn định, nhưng “hành động của ông Trump cho thấy hết lần này đến lần khác rằng thứ duy nhất ông ấy mang lại là sự hỗn loạn”.

Nhiều nghị sĩ châu Âu lâu nay phàn nàn rằng thỏa thuận thương mại với Mỹ thiếu cân bằng, khi EU phải cắt giảm phần lớn thuế nhập khẩu áp với hàng hóa Mỹ, trong khi Mỹ vẫn duy trì mức thuế chung khoảng 15%.