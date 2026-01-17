Hàng nghìn người xuống đường phản đối ông Trump thâu tóm Greenland

Ngày 17/1, hàng nghìn người dân Đan Mạch đồng loạt xuống đường tuần hành nhằm phản đối yêu sách sáp nhập Greenland của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời khẳng định sự đoàn kết với hòn đảo chiến lược vùng Bắc Cực.

Người dân giương cao khẩu hiệu "Hãy bỏ tay khỏi Greenland" và "Greenland của người Greenland, không phải để bán" tại Copenhagen, Đan Mạch, ngày 17/1/2026. Ảnh: Reuters

Trong cuộc tuần hành, người dân Đan Mạch yêu cầu Washington tôn trọng quyền tự quyết của cư dân bản địa Greenland.

Theo Reuters, tại Quảng trường Tòa thị chính Copenhagen, dòng người biểu tình giương cao lá cờ đỏ trắng "Erfalasorput" của Greenland cùng các biểu ngữ đanh thép như "Hãy bỏ tay khỏi Greenland" và "Greenland không phải để bán". Đoàn người sau đó đã tuần hành tiến về phía Đại sứ quán Mỹ.

Căng thẳng leo thang sau khi ông Trump khẳng định Greenland có vai trò "sống còn" đối với an ninh quốc gia Mỹ nhờ vị trí chiến lược và trữ lượng khoáng sản dồi dào. Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Mỹ thậm chí không loại trừ phương án sử dụng vũ lực để hiện thực hóa tham vọng tiếp quản hòn đảo này.

Việc tuần hành diễn ra sau khi Nhà Trắng tuyên bố Mỹ đang xem xét hàng loạt phương án để thâu tóm Greenland, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực quân sự. Ảnh: Reuters

Trước những đe dọa từ phía Mỹ, các quốc gia châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển tuần này đã bắt đầu đưa quân đôi tới hòn đảo để tập trận nhằm khẳng định chủ quyền.

Bà Julie Rademacher, Chủ tịch Uagut - tổ chức đại diện cho người Greenland tại Đan Mạch - chia sẻ: "Tôi rất trân trọng sự ủng hộ to lớn này. Đây là thông điệp gửi tới thế giới rằng tất cả chúng ta cần phải tỉnh giấc". Bà nhấn mạnh thêm rằng Greenland và người dân nơi đây đã bất đắc dĩ trở thành "tiền tuyến" trong cuộc đấu tranh bảo vệ dân chủ và nhân quyền.

Hiện tại, các cuộc tuần hành tương tự cũng đã được lên kế hoạch diễn ra tại Nuuk, thủ đô của Greenland - vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch.