Loại quả được mệnh danh là 'vua của các loại nước ép'

Chanh leo giàu vitamin C, A, chất xơ giúp tăng miễn dịch, cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ mắt sáng và ổn định đường huyết. Thậm chí, ăn chanh leo kèm sữa chua còn bổ dưỡng hơn.

Chanh leo (chanh dây) không chỉ là loại trái cây có vị chua ngọt thơm ngon mà còn được giới chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là "kho dinh dưỡng tự nhiên" với nhiều lợi ích cho tiêu hóa, miễn dịch, mắt và chuyển hóa đường huyết.

Chia sẻ với China Times, bác sĩ Tạ Danh Tông, chuyên khoa tiêu hóa - gan mật, tại khoa Nội, Bệnh viện Đại học Quốc gia Thành Công (Trung Quốc), cho biết chanh leo được mệnh danh là "vua của các loại nước ép" không chỉ ngon mà còn giàu chất xơ và pectin tự nhiên.

Tốt cho mắt và tăng cường miễn dịch

Chanh leo chứa hàm lượng cao vitamin A và vitamin C -hai dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể trước các bệnh nhiễm trùng như cảm cúm, viêm nhiễm thông thường. Vitamin A còn đóng vai trò duy trì chức năng của tế bào biểu mô, giúp bảo vệ làn da và đặc biệt hỗ trợ thị lực, giảm nguy cơ suy giảm thị giác theo thời gian.

Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa vitamin C và sắt trong chanh leo còn giúp cơ thể hấp thu sắt từ thực vật hiệu quả hơn, góp phần phòng ngừa thiếu máu.

Giàu chất xơ - hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng

Chanh leo là nguồn cung cấp chất xơ tự nhiên dồi dào, giúp tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa. Trung bình 2 quả chanh leo có thể cung cấp khoảng 3,2 g chất xơ, loại quả này giúp thúc đẩy nhu động ruột, giảm táo bón và hỗ trợ nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột có lợi. Ngoài ra, lượng chất xơ cao còn giúp tạo cảm giác no lâu hơn, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn trong chế độ ăn hàng ngày.

Chanh leo được mệnh danh là "vua của các loại nước ép" không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn vì vô số lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Phù hợp người tiêu hóa nhạy cảm

Chanh leo thuộc nhóm trái cây low FODMAP, tức là ít các loại đường dễ lên men trong ruột, nên không gây đầy hơi hoặc chướng bụng. Điều này giúp chanh leo trở thành lựa chọn phù hợp cho người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) hoặc người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. So với các loại trái cây như táo, xoài hay nho dễ gây lên men, chanh leo được xem là an toàn hơn khi sử dụng với lượng vừa phải.

Hỗ trợ ổn định đường huyết

Chanh leo có chỉ số đường huyết (GI) thấp, giúp đường huyết tăng chậm sau khi ăn. Bài báo được công bố trên tạp chí Food Chemistry cho thấy chất xơ trong hạt chanh leo có khả năng làm chậm quá trình hấp thu glucose và ức chế enzyme phân giải tinh bột, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn. Ngoài ra, các hoạt chất chống oxy hóa trong chanh leo cũng được cho là có lợi trong việc cải thiện chuyển hóa và độ nhạy insulin.

Hỗ trợ chuyển hóa và sức khỏe tim mạch

Một số nghiên cứu cho thấy các chiết xuất từ vỏ và hạt chanh leo có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng kháng insulin, giúp giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa. Hoạt chất piceatannol trong chanh leo còn được ghi nhận có khả năng hỗ trợ giảm huyết áp và cải thiện các chỉ số chuyển hóa ở người thừa cân, góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Lưu ý khi ăn chanh leo

Chanh leo có thể được sử dụng linh hoạt trong chế độ ăn hàng ngày:

Kết hợp với sữa chua giúp tăng lợi khuẩn đường ruột.

Pha với nước có ga tạo thức uống giải khát tự nhiên.

Dùng làm sinh tố hoặc topping cho các món tráng miệng.

Mặc dù chanh leo mang lại nhiều lợi ích, mọi người vẫn cần sử dụng hợp lý:

Người tiểu đường không nên ăn quá nhiều, nên chia nhỏ trong ngày.

Khuyến nghị ăn khoảng 4-6 quả/ngày (tùy kích thước), chia đều ra trong ngày.

Người bệnh thận cần hạn chế do hàm lượng kali khá cao (khoảng 278 miligam kali trên 100 gram phần ăn được).

Không nên ăn kèm chanh leo với quá nhiều loại trái cây khác trong cùng một ngày.