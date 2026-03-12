Chàng trai 23 tuổi phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối

Trương Duệ phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối sau khi có biểu hiện đầy bụng, khó ăn. Bác sĩ cảnh báo nhiều dấu hiệu của căn bệnh này dễ bị bỏ qua.

Một nghiên cứu sinh tiến sĩ mới 23 tuổi tại Trung Quốc đã khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ hành trình chiến đấu với ung thư dạ dày giai đoạn muộn của mình trên mạng xã hội. Theo QQ News, nhân vật trong câu chuyện là Trương Duệ, đến từ tỉnh Vân Nam.

Năm 2020, anh trúng tuyển vào Đại học Trung Sơn. Sau đó, chàng trai tiếp tục được giữ lại học chương trình tiến sĩ kéo dài 5 năm. Thế nhưng, ngay khi bước vào giai đoạn học tập mới, Trương Duệ bắt đầu nhận thấy cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường.

Ung thư dạ dày thường khó phát hiện ở giai đoạn đầu. Ảnh: Shutterstock.

Căn bệnh khó xác định nguyên nhân

Ban đầu, Trương Duệ thường xuyên cảm thấy đầy bụng, ăn uống khó khăn, kèm theo đau vùng thắt lưng. Những triệu chứng tưởng chừng không quá nghiêm trọng này lại dẫn đến một kết quả khiến anh bàng hoàng: ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Từ khi phát hiện bệnh đến nay, chàng trai 23 tuổi đã trải qua hơn 10 đợt hóa trị. Quá trình điều trị kéo dài khiến cơ thể anh suy kiệt, cân nặng giảm nhanh chóng. Sau hơn nửa năm kiên trì điều trị, tình trạng bệnh hiện đã tạm thời ổn định.

Trương Duệ cho biết từ khi vào đại học, lịch học dày khiến việc ăn uống không còn đúng bữa, nhiều lần lỡ giờ ăn ở căng tin nên phải mua đồ bên ngoài, khi thì ăn vội, khi lại bỏ bữa rồi ăn bù sau đó. Áp lực học tập cùng căng thẳng kéo dài cũng có thể là yếu tố làm tăng nguy cơ bệnh tật.

Ngoài ra, yếu tố gia đình cũng có thể liên quan. Bà ngoại của Trương Duệ từng mắc ung thư tuyến giáp, còn mẹ anh nhiều năm gặp vấn đề tiêu hóa, dù chưa được chẩn đoán ung thư. Tiền sử bệnh từ gia đình có thể phần nào làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Vi khuẩn HP là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến ung thư dạ dày. Ảnh: Shutterstock.

Theo GS Lưu Thiên Thư, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Trung Sơn, trực thuộc Đại học Phúc Đán, nguyên nhân gây ung thư dạ dày tương đối phức tạp và đến nay vẫn chưa xác định được một yếu tố gây bệnh tuyệt đối.

Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) là một trong những yếu tố nguy cơ được biết đến rộng rãi. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa nhiễm HP và ung thư dạ dày không phải là quan hệ nhân quả tuyệt đối.

Ngoài ra, nhiều thói quen sinh hoạt không lành mạnh có thể khiến niêm mạc dạ dày bị tổn thương kéo dài. Việc ăn uống thất thường, thường xuyên sử dụng thực phẩm nhiều muối hoặc đồ muối chua, hút thuốc, uống rượu và thức khuya kéo dài đều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Đặc biệt, với những người có tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày, nếu đồng thời duy trì các thói quen này, nguy cơ sẽ càng tăng cao.

Dễ bỏ qua các dấu hiệu

Các chuyên gia cho biết ung thư dạ dày thường không xuất hiện đột ngột mà hình thành qua một quá trình biến đổi kéo dài của niêm mạc dạ dày. Bệnh thường bắt đầu từ viêm dạ dày mạn tính, sau đó tiến triển sang viêm dạ dày teo khiến niêm mạc dạ dày mỏng và yếu hơn, làm giảm khả năng tiêu hóa.

Nếu bệnh tiếp tục tiến triển, các tế bào niêm mạc dạ dày có thể biến đổi thành dạng giống tế bào ruột (dị sản ruột), sau đó chuyển sang loạn sản biểu mô với nguy cơ cao tiến triển thành ung thư.

Một trong những lý do khiến ung thư dạ dày thường được phát hiện muộn là các triệu chứng ở giai đoạn đầu rất dễ nhầm lẫn với bệnh lý tiêu hóa thông thường. Khi xuất hiện các biểu hiện như ợ chua, đầy bụng hay đau âm ỉ vùng bụng, nhiều người thường cho rằng đó chỉ là viêm dạ dày và tự mua thuốc điều trị.

Chỉ đến khi xuất hiện các dấu hiệu rõ rệt hơn như đi ngoài phân đen, sụt cân nhanh hoặc nôn ói kéo dài, người bệnh mới đi khám. Lúc này, bệnh thường đã tiến triển sang giai đoạn trung hoặc muộn.

Làm gì để bảo vệ dạ dày?

Để bảo vệ sức khỏe dạ dày, các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên chú ý đến ba yếu tố quan trọng.

Trước hết là điều chỉnh chế độ ăn uống. Nên tăng cường rau củ và trái cây tươi, hạn chế lượng muối trong khẩu phần ăn xuống dưới 5 g mỗi ngày và giảm các món muối chua.

Bên cạnh đó, người dân cần giảm thịt đỏ chế biến sẵn như xúc xích, thịt hun khói và tăng các nguồn protein từ cá, tôm. Việc ăn uống đúng bữa, tránh ăn quá nhanh và nhai kỹ cũng giúp giảm gánh nặng cho dạ dày.

Thứ hai là duy trì lối sống lành mạnh. Việc bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát cân nặng, ngủ đủ giấc và giữ tâm lý ổn định đều có lợi cho sức khỏe dạ dày. Ngoài ra, thói quen ăn riêng từng phần cũng có thể giúp giảm nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn HP.

Cuối cùng là tầm soát định kỳ. Các bác sĩ khuyến nghị người trên 40 tuổi nên đưa nội soi dạ dày vào danh mục kiểm tra sức khỏe định kỳ. Với những người thuộc nhóm nguy cơ cao, việc nội soi nên được thực hiện đều đặn.