Chàng trai 18 tuổi thành giáo sư trẻ nhất thế giới

Phá vỡ kỷ lục được duy trì 306 năm, Nathan Thomas được Guinness công nhận là giáo sư trẻ nhất thế giới khi mới 18 tuổi 346 ngày.

Nathan Thomas làm việc tại Miami Dade College. Ảnh: Guinness World Records.

Tháng 8/2023, khi Nathan Thomas (Mỹ, sinh năm 2004) bước vào lớp Lập trình C cho kỹ sư tại Miami Dade College, trước mắt anh đều là những sinh viên trạc tuổi mình. Không hề lúng túng, anh hoàn toàn làm chủ lớp học, tự tin dẫn dắt sinh viên qua các bài học máy tính và lập trình phức tạp - những kiến thức mà anh đã học khi còn nhỏ.

Theo Guinness World Records, Nathan Thomas đã lập kỷ lục giáo sư đại học trẻ nhất thế giới vào tháng 8/2023, khi mới 18 tuổi 346 ngày. Thành tích này xô đổ kỷ lục từ năm 1717, do nhà toán học Scotland Colin Maclaurin (1698-1746) thiết lập khi ông 19 tuổi.

Thomas cũng trẻ hơn 16 ngày so với Alia Sabur, người lập kỷ lục nữ giáo sư trẻ nhất thế giới vào năm 2008 ở mốc 18 tuổi 362 ngày.

"Tuổi tác không phải là rào cản. Tôi chỉ tập trung làm tốt công việc của mình và nỗ lực hỗ trợ sinh viên hết mức có thể. Chỉ cần họ sẵn sàng cố gắng, đó là điều duy nhất tôi quan tâm", anh chia sẻ với Guinness World Records.

Thomas sinh ra trong gia đình có truyền thống làm kỹ sư. Anh yêu thích việc học từ nhỏ, nhưng đặc biệt hứng thú với khối ngành STEM vì Toán là môn anh nhạy bén nhất. Anh tham gia chương trình học song song tại Miami Dade College từ năm 10 tuổi, sau đó chuyển tiếp sang Đại học Quốc tế Florida.

Năm 18 tuổi, Thomas sở hữu bằng cử nhân và thạc sĩ loại ưu ngành Kỹ thuật điện. Ảnh: Guinness World Records.

Đến năm 18 tuổi, khi bạn bè mới bắt đầu ngưỡng cửa đại học, anh đã sở hữu bằng cử nhân và thạc sĩ loại ưu ngành Kỹ thuật điện. Thomas tham gia giảng dạy tại Miami Dade College từ năm 2023, vị trí Adjunct professor (giáo sư kiêm nhiệm - PV). Điều anh hứng thú nhất khi giảng dạy là chứng kiến khoảnh khắc sinh viên ngộ ra điều gì đó.

"Nó đem lại cảm giác thỏa mãn rất khác so với việc tự giải một bài toán, giống như được sống lại cảm giác đó thông qua người khác", anh chia sẻ. Thomas nói thêm rằng việc giảng dạy cũng giúp anh học được rất nhiều, do phải hiểu vấn đề ở một tầm cao mới.

Dù vậy, Thomas vẫn là một thanh niên 21 tuổi bình thường. Ngoài giờ làm, anh chơi thể thao, nghe nhạc như các bạn đồng trang lứa. Thomas thích chơi bóng rổ, quần vợt, golf và rất hâm mộ hai đội bóng Boston Celtics và New England Patriots.

Dù sở hữu chuỗi thành tích ấn tượng, Thomas khuyên mọi người hãy đi theo nhịp độ của riêng mình.

"Mục tiêu hướng đến có vẻ giống nhưng ranh giới và con đường của mỗi người lại hoàn toàn khác nhau. Chúng ta rất dễ rơi vào cái bẫy so sánh bản thân với người khác, điều đó chỉ khiến bạn chậm lại và thêm áp lực tâm lý", Thomas phân tích.

Theo anh, tốt nhất là nên tìm ra phương pháp phù hợp với bản thân và kiên trì với nó, ngay cả khi cảm thấy không có nhiều tiến triển. Kết quả có thể không đến ngay lập tức, nhưng nó sẽ xuất hiện nếu bạn kiên trì và nỗ lực mỗi ngày.

Hiện tại, Thomas đang theo học chương trình tiến sĩ Luật tại Đại học Miami, dự kiến tốt nghiệp vào năm 2028. Chia sẻ với tờ The Reporter của Miami Dade College, anh cho biết sẽ theo đuổi lĩnh vực luật sở hữu trí tuệ, tập trung chuyên sâu vào ngách STEM.

"Tư duy kỹ thuật dạy tôi cách mổ xẻ và giải quyết các vấn đề phức tạp một cách có hệ thống, điều đó hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc tiếp cận ngành Luật", anh giải thích.