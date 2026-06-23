Thêm một thần đồng có IQ cao hơn Einstein

Cậu bé 10 tuổi ở Mexico nói được 4 ngôn ngữ, tham gia chương trình tại NASA và phát triển ứng dụng AI dành cho trẻ em sau những năm tháng bị cô lập vì quá khác biệt.

David Camacho tham gia chương trình trải nghiệm do NASA tổ chức. Ảnh: ColombiaOne.

Mới 10 tuổi, David Camacho đã sở hữu những thành tích khiến nhiều người trưởng thành phải ngưỡng mộ. Cậu bé người Mexico nói được 4 ngôn ngữ, từng tham gia chương trình huấn luyện tại NASA, diễn thuyết ở các trường đại học và đang viết sách.

Đáng chú ý hơn cả, em còn sở hữu IQ 162 - con số được cho là cao hơn cả thiên tài vật lý Albert Einstein.

Bộc lộ năng khiếu từ năm 4 tuổi

Ngay từ năm 4 tuổi, David đã bộc lộ năng khiếu đặc biệt về ngôn ngữ khi học tiếng Anh và tiếng Đức trong thời gian học mẫu giáo. Hiện tại, ngoài tiếng Tây Ban Nha là tiếng mẹ đẻ, cậu bé sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức, đồng thời tiếp tục học thêm tiếng Nga, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Italy.

Trên mạng xã hội, David tự gọi mình là "David da Vinci", lấy cảm hứng từ Leonardo da Vinci. Em đặc biệt yêu thích cách nhà bác học thời Phục hưng kết nối nhiều lĩnh vực khác nhau, từ khoa học, kỹ thuật đến nghệ thuật. Với David, tri thức không nên bị chia cắt thành những môn học riêng lẻ mà cần được kết nối để tạo ra những ý tưởng mới.

Chính cách suy nghĩ đó đã đưa em đến gần hơn với giấc mơ không gian. Khi mới 9 tuổi, David được lựa chọn tham gia chương trình trải nghiệm dành cho thanh thiếu niên tại NASA ở Houston, Mỹ. Tại đây, em được tham gia các hoạt động mô phỏng môi trường đào tạo phi hành gia, trải nghiệm cảm giác không trọng lực, điều khiển máy bay với sự hỗ trợ của chuyên gia và thực hiện các bài tập trong đường hầm gió.

Đối với nhiều đứa trẻ, đó có thể là trải nghiệm đáng nhớ nhất tuổi thơ. Nhưng với David, NASA còn là nơi giúp em hình dung rõ hơn về tương lai mình muốn theo đuổi.

Thiên tài người Mexico từng chia sẻ mong muốn kết hợp y học với công nghệ không gian, thậm chí mơ tới việc thực hiện các ca phẫu thuật trong môi trường ngoài Trái Đất. David cũng hy vọng một ngày nào đó có thể học tập tại Harvard hoặc một trường đại học hàng đầu thế giới để hiện thực hóa các ý tưởng của bản thân.

Mới đây, cuộc phỏng vấn của David Camacho với BBC News Mundo bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Buổi phỏng vấn này đã đưa tên tuổi cậu bé IQ 162 đến với công chúng toàn cầu.

Tuy nhiên, cậu bé lại không mấy hào hứng với danh xưng "thiên tài" mà truyền thông ưu ái dành cho mình. Thay vì xem trí thông minh là thành tựu để tự hào, David coi đó là điểm khởi đầu. Cậu bé cho rằng giá trị của kiến thức không nằm ở những con số hay lời khen ngợi, mà ở khả năng tạo ra điều gì đó hữu ích cho người khác.

David Camacho bị bắt nạt, cô lập vì quá khác biệt. Ảnh: ColombiaOne.

Không muốn được nhớ đến với danh xưng thiên tài

Trái với những lời ca ngợi mà truyền thông dành cho một đứa trẻ có IQ 162, tuổi thơ của David Camacho lại không mấy vui vẻ. Ngay từ nhỏ, nhờ khả năng tiếp thu kiến thức vượt trội, em thường xuyên cảm thấy chán nản khi tới lớp. Chính điều này khiến em vô tình tạo khoảng cách với những người xung quanh.

Mẹ của David, bà Claudia Flores, cho biết gia đình chỉ thực sự nhận ra khả năng đặc biệt của con trong giai đoạn đại dịch Covid-19, khi việc học chuyển sang hình thức trực tuyến.

Ngồi cạnh con trong các giờ học, người mẹ nhận thấy David không đơn thuần học nhanh hơn mà còn vận hành theo một nhịp độ hoàn toàn khác. Việc lặp lại các nội dung đã biết nhanh chóng khiến cậu bé mất hứng thú.

Sau khi được các chuyên gia đánh giá, David được xác định là trẻ có năng lực trí tuệ vượt trội. Việc được phát hiện từ sớm giúp em chuyển sang mô hình học tập linh hoạt hơn, phù hợp với tốc độ phát triển cá nhân. Tuy nhiên, năng lực đặc biệt không đồng nghĩa với một tuổi thơ suôn sẻ.

David thừa nhận em thường dễ tìm thấy sự đồng điệu trong các cuộc trò chuyện với người lớn hơn là với bạn bè cùng tuổi. Sự khác biệt về suy nghĩ, sở thích và cách tiếp cận vấn đề khiến em nhiều lần cảm thấy lạc lõng trong môi trường học đường. Thậm chí, chính những điểm mạnh về học tập lại trở thành nguyên nhân khiến em bị bắt nạt trong nhiều năm.

Việc học nhanh hơn, hiểu biết nhiều hơn và có những mối quan tâm khác biệt đã vô tình biến em thành đối tượng bị xa lánh. Trải nghiệm ấy khiến em sớm nhận ra rằng trẻ em năng khiếu cũng có những tổn thương cảm xúc giống như bất kỳ đứa trẻ nào khác.

Thay vì để những ký ức tiêu cực định hình cuộc sống của mình, David chọn cách biến chúng thành động lực để hành động. Từ đó, Macayos - dự án khởi nghiệp đầu tiên của cậu bé - chính thức ra đời.

Ứng dụng này sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ trẻ em nhận diện, thấu hiểu và quản lý cảm xúc của bản thân. Thông qua các tình huống gần gũi trong cuộc sống, những hoạt động tương tác và các phản hồi được cá nhân hóa, Macayos giúp trẻ học cách giao tiếp, đồng cảm và ứng xử trước những cảm xúc tiêu cực.

Với David, mục tiêu của dự án không chỉ là hạn chế nạn bắt nạt học đường. Quan trọng hơn, em muốn tạo ra một công cụ giúp trẻ em phát triển các kỹ năng cảm xúc - xã hội. David không nhìn nạn bắt nạt như một vấn đề bên ngoài cần giải quyết, mà như một ký ức cá nhân thôi thúc em hành động để những đứa trẻ khác không phải âm thầm chịu đựng cảm giác cô đơn mà mình từng trải qua.

Ở tuổi lên 10, David Camacho vẫn thích vui chơi, khám phá và mơ mộng như bao đứa trẻ khác. Em không muốn được nhớ đến như một thiên tài có IQ cao hơn Einstein hay một hiện tượng được truyền thông tung hô. Điều David hướng tới đơn giản hơn nhiều. Em muốn dùng những khả năng mình có để tạo ra điều gì đó hữu ích cho người khác.