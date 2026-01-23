Chân sút hiệu quả nhất châu Âu hiện tại

Harry Kane đang là chân sút sở hữu tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng tốt nhất châu Âu mùa này, với độ chính xác đạt 30,88%.

Harry Kane tỏa sáng giúp Bayern Munich đánh bại Union Saint-Gilloise 2-0.

Tiền đạo người Anh thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng tại Bundesliga lẫn Champions League mùa giải 2025/26. Theo Opta, Kane hiện sở hữu tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng tốt nhất, trong số các cầu thủ ghi từ 10 bàn trở lên tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (Anh, Tây Ban Nha, Đức, Italy, Pháp).

Cụ thể, Kane thực hiện tổng cộng 68 cú sút, trong đó có 39 cú sút trúng đích và ghi được 21 bàn thắng. Tỷ lệ chuyển hóa cú sút của anh đạt 30,88%, nghĩa là gần 1/3 số cú sút đều tìm đến lưới đối phương.

Con số này vượt trội so với các tiền đạo khác như Kylian Mbappe hay Haaland, những đối thủ với Kane trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu mùa này. Tính trung bình, Kane chỉ cần 3,24 cú sút để ghi 1 bàn, tỷ lệ cực kỳ ấn tượng.

Kane hiện dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Bundesliga với 21 bàn sau 18 trận. Ở Champions League, anh cũng ghi 7 bàn sau 7 trận, chỉ xếp sau Mbappe (11 bàn) trong cuộc đua Vua phá lưới.

Phong độ này giúp Kane tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới hiện nay, dù bước sang tuổi 32. Hôm 22/1, Kane tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp Bayern Munich đánh bại Union Saint-Gilloise, qua đó chính thức đưa CLB nước Đức vào vòng 16 đội Champions League dù vòng phân hạng còn một lượt trận cuối.